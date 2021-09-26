Çocuklar Duymasın'da Şükrü karakterini canlandırmıştı! Ünlü oyuncu Şükrü Koruyucu’nun asıl mesleği şaşırttı!

Çocuklar Duymasın dizisi 16 Ocak 2002 - 11 Nisan 2019 tarihleri arasında yayınlanmış ve 9 sezon, 464 bölüm çekilmişti. Söz konusu dizide Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Meriç Acemi, Furkan Kızılay gibi başarılı oyuncular yer almıştı. İşte dizide çaycı Hüseyin'in arkadaşı "Şükrü" rolü ile boy gösteren Şükrü Koruyucu'nun asıl işi...

ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN "ŞÜKRÜ"SÜNÜN ASIL MESLEĞİ ŞAŞIRTTI!

Çocuklar Duymasın dizisinde Şükrü rolüne hayat veren Şükrü Koruyucu, Darıca Belediyesi’nde şoför olarak çalışıyor. Koruyucu 3. Lig’de oynayan Darıcaspor’u maçlara taşıyor. Koruyucu, Çocuklar Duymasın dizisinde rol aldığı "Şükrü" karakteri ile, gittiği her maçta tanınıyor ve ilgi görüyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Koruyucu, "Taşıdığı futbolculardan daha ünlü olan tek şoför benim heralde" ifadelerini kullandı.

Dizinin oyuncu kadrosuna nasıl dahil olduğunu anlatan Koruyucu "Birol Güven’in prodüksiyon şirketinde çalışıyordum. Çaycı Hüseyin’in yanına iri bir adam aranıyordu. Cüssemden ötürü dikkat çektim sanırım." diye konuştu. Çocuklar Duymasın'dan önce oyunculuk alanında herhangi bir tecrübesi olmadığını dile getiren Koruyucu, söz konusu dizide rol almasının tesadüf olduğunu ifade etti. Dizinin bitişinin ardından Darıca Belediyesi’nde şoför olarak çalışmaya başladığını kaydeden Koruyucu maçlar olmadığında öğrencileri taşıdığını söyledi. Ayrıca dizide "Fısfıs İsmail" karakterine hayat veren Süleyman Yağcı da ambulans şoförüydü.



