Arayışa son! Okul dönüşü kurt gibi acıkan çocuklarınız için pratik ve besleyici kahvaltılık tarifleri

Sabah erken kalkan çocuklar, okula gittiğinde derslerle ve oyunla vakit geçirerek efor harcar. Bu yüzden okul dönüşü gerçekten de bitmiş bir halde olurlar! Okulda öğle yemeği yeseler bile eve geldiklerinde ikindi kahvaltısına ihtiyaç duyarlar. Akşamüstü kahvaltısı onları akşam yemeğine kadar güçlü tutar ve o arada belki biraz ders çalışarak ya da oyun oynayarak vakit geçirmelerini sağlar. Sizin için çocuklarınızın seveceği akşamüstü kahvaltılık tariflerini araştırdık. İşte detaylar...

TAVA PİZZASI TARİFİ

MALZEMELER

1 yumurta

2 kaşık un

1 fiske tuz

1 kaşık süt

1 tatlı kaşığı salça

2 kaşık dolusu rendelenmiş kaşar

1 çay kaşığı kekik

1 kaşık tereyağı

1 kaşık sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Yumurta, un, tuz ve sütü bir kasede çatalla güzelce çırpın.

Kek hamuru kıvamı elde edin.

20 cm çapında bir tavaya tereyağını ve sıvı yağı ekleyin.

Tavanız geniş olmasın çünkü pizzanız krep gibi ince olmamalı.

Tereyağı eriyince karışımı tavaya yavaşça dökün.

Kaşığın tersiyle hamuru düzleyin. Zaten kendisi yayılacak.

Orta ateşte altı pişince maşayla dikkatlice ters çevirin.

Altı pişerken üst kısma salçasını kaşıkla sürün.

Rendelenmiş kaşarı üzerine gezdirin.

Üstüne kekik serpin.

Bu işlemleri yaparken pizzanın altı da pişmiş olur.

Ocağı söndürün ve tavanın ağzına bir kapak kapatın.

1 dakika bekleyin ve çocuğunuzun tabağına yavaşça bırakın.

TUZLU TATLI HALKALAR TARİFİ

MALZEMELER

1 ekmek hamuru (Sokağınızdaki fırından alabilirsiniz.)

1 kaşık bal, pekmez, meyve şurubu veya marmelat

1 kase eritilmiş Cheddar peyniri ve süzme yoğurt karışımı

1 bardak kızartma yağı

HAZIRLANIŞI