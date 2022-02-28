Çocuklar ve çocukluğunu özleyenler için: Osmanlı macunu tarifi

Birçok kişinin çocukluk döneminde sokaklarda sık sık gördüğü fakat son dönemlerde ne yazık ki daha az görülen ve tadılan Osmanlı macununu seviyorsanız evinizde de kolayca yapabilirsiniz. Bol bol yaparak komşularınızı da sevindireceğiniz, dondurma çubuğuna rengarenk sardığınızda içinizdeki çocuğu yeniden heyecanlandıracak olan bu tarif için sizleri mutfağa alalım. Bol baharatlı, çok şifalı Osmanlı macunu tarifi!

OSMANLI MACUNU TARİFİ

MALZEMELER

ÇİLEKLİ MACUN İÇİN

1,5 su bardağı toz şeker

2 damla nane yağı

Yarım çay bardağı taze sıkılmış limon suyu

Yarım çay bardağı çilek suyu

Bir tutam toz hibiskus

Bir tutam toz karanfil

Bir tutam toz tarçın

Bir tutam toz zencefil

MUZLU MACUN İÇİN

1,5 su bardağı toz şeker

2 damla nane yağı

Yarım çay bardağı limon suyu

2 Çorba kaşığı muz püresi

Bir tutam toz hibiskus

Bir tutam toz karanfil

Bir tutam toz tarçın

Bir tutam toz zencefil

HAZIRLANIŞI

İlk olarak yanmaz yapışmaz bir teflon tava ya da granit tavanızı ocağa alın.

Ocağın altını orta ateş olacak şekilde açın.

Tavaya 1,5 su bardağı toz şekeri ekleyin.

Ardından yarım çay bardağı limon suyunu da ilave edin.

Şekerin limon suyu ile birlikte çözülmesini sağlayın. (Bu esnada tahta kaşık kullanmaya özen gösterin.)

Çilek suyunu ve nane yağını da ilave edin.

Hafifçe karıştırın.

Üzerine bir tutam toz hibiskus, bir tutam toz zencefil, bir tutam toz karanfil ve bir tutam toz tarçını da ekleyin.

Karışım kaynayana dek karıştırın. Kısık ateşte 10 dakika daha kaynadıktan sonra ocaktan alın.

Servis edeceğiniz sunum kasesine henüz sıcakken aktarın.

Muzlu olarak yapmak istediğiniz macun için de aynı işlemleri tekrar edin.

Ahşap çubuklar veya dondurma çubukları hazırlayın. (Ambalaj satan dükkanlardan alabilirsiniz.)

Bir çilekli bir muzlu olacak şekilde iki renk macunu çubuğun etrafında dolayın.



