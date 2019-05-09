Çocuklar 'Vizontele'yi yeniden çekti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Sinema Okulu'nun çocuklara büyük katkısının olduğunu belirten Aktürk, bu eğitimlerle birlikte "çok hareketlidir ders dinlemez" şeklinde tanımlanan çocukların bile derslerini ilgiyle takip etmeye başladığını hatta hiperaktivite sorunu olanların da kamerayı titretmemek için dakikalarca kıpırdamadan durabildiklerini belirtti.

Eğitimlerin montaj, senaryo, kamera, yönetmenlik, oyunculuk, afiş tasarımı dublaj, film müzikleri, kostüm, dekor ve drone eğitimi başlıklarında devam ettiğini dile getiren Aktürk, eğitimlerin ardından çocukların istedikleri bir filmi iç ve dış mekanda çektiklerini, biletlerini tasarlayarak satışını yaptıklarını anlattı.

Üç yıl önce başladıkları Çocuk Sinema Okulu'nda son zamanlarda sosyal medya mecralarına ilgisi artan çocuklara sinema ve televizyonu öğretebilmek ve çocukların ilgi alanlarına göre eğitim almalarını sağlamak için kurulduğunu anlatan Aktürk, çocuklara 6 aylık süreçte 8 branşta okullarında eğitim verdiklerini aktardı.

Çocuk Sinema Okulu yapımcılarından Esra Özge Aktürk, karikatürist, yapımcı ve çizer Varol Yaşaroğlu ve oyuncu Emre Turanlı ile birlikte yürüttükleri Çocuk Sinema Okulu'na ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Aktürk, "Sinemanın çocuklar üzerindeki değişimi tartışılmaz. Eğitimlerin bir şekilde yürütülmesi onları çok mutlu ediyor. Sosyal medya mecralarında yayımlayabilecekleri videoları profesyonel olarak çekmeye hazır hale gelmeleri eğitime olan ilgilerini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altı aylık sinema eğitimlerinin ardından İstanbul ve Ankara'da öğrencilerin kendi belirledikleri bir filmin çekimlerini ve kurgusunu kendilerinin yaptığını anlatan Aktürk, belirlenen bir sinemada bu filmin vizyona girerek biletlerinin satıldığını dile getirdi.

ÇEKİMLER İÇİN 1957 MODEL KLASİK OTOBÜS BAŞKENTE GELDİ

Yönetmen Esra Özge Aktürk, son olarak Ankara Göktürk İlkokulu öğrencilerine yönelik sinema eğitimlerini tamamladıklarını bildirdi.

Sanatçı Yılmaz Erdoğan'a ulaştıklarını ve Vizontele'nin yeniden çekimi için kendisinden izin aldıklarını belirten Aktürk, "Bu sırada Vizontele filminde oynayan 1957 model klasik otobüsün sahipleri ile iletişime geçtik ve otobüsü Ankara'ya çocukların çekimleri için gönderdiler. Çocuklar, drone ile otobüs sahnesini çektiler." bilgilerini paylaştı.