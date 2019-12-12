Çocuklarda diş sağlığı neden önemli?

Ağız ortamı vücuttaki bakteri florasının en zengin olduğu bölgedir. Sürekli farklı besinlerin bulunması da bu bakterilerin çoğalıp farklılaşmasına ve hastalık yapma potansiyelinin artmasına sebep olur. Özellikle hastalık yapan (çürüğe ya da diş eti problemine sebep olan) bakteriler, ağzı ortamında sürekli olarak belli bir dengede bulunurlar ve bu denge sürdürülebildiğinde problem oluşturmazlar. Fakat düzenli ağız bakımı yapılmadığında, sayıları artar ve diş üzerinde yapışkan ve kremsi bir yapı (diş plağı) şeklinde yoğunlaşmaya, kolonileşmeye başlarlar. Doğaları gereği bakteriler tutundukları bölgede asit üretirler ve bu da çürüğün başlangıç safhasıdır. Çocuklarda altıncı ayda dişler ağız içinde görünmeye başladığı andan itibaren bu mekanizma ve temel döngü başlamış demektir. Dolayısı ile 6. ay itibari ile çocuğun anne kontrolünde bir diş fırçası olmalı ve diş yüzeyleri günde iki defa bu diş plağından arındırılmalıdır.

PEKİ NİYE? SÜT DİŞLERİ ZATEN DÖKÜLMEYECEK Mİ?

Evet, bu en sık karşılaştığımız sorulardan bir tanesi. Süt dişleri 6. ayda çıkmaya başlar ve 2,5 yaşına gelindiğinde tüm süt dişleri ağız içinde yerini alır. Sonrasında 6 yaş itibari ile değişim başlar yaklaşık 12-13 yaşında daimi dişler tamamlanmış olur.

Kısaca, çocuk neredeyse doğumundan 13 yaşına kadar süt dişleri ile yaşar. Bu süreç çocuğun büyüme gelişiminin en aktif olduğu yıllardır. Büyüme gelişimin en önemli faktörlerinden biri olan doğru beslenme ve sindirim de ağızda başlar. Bunun için sağlıklı dişler ve hijyenik ağız ortamı olmalıdır ki dişlerin çiğneme ve öğütme işlevi tam yapılabilsin. Yeterli çiğneme yapamayan çocuklarda mide problemleri reflü gibi rahatsızlıklara zemin hazırlanmış olur.