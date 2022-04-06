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  4. Çocukları bile tanıyamadı! 800 sterlinlik operasyon beklediği gibi gitmeyince…

Çocukları bile tanıyamadı! 800 sterlinlik operasyon beklediği gibi gitmeyince…

06.04.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, Northampton'dan Mariana Janse, 'sarkan' göz kapaklarından kurtulmak için plazma fibroblast tedavisine başvurdu ancak operasyon iyi gitmedi ve tüm yüzü balon gibi şişti. Çok geçmeden artan şişkinlik sebebiyle kendi çocukları bile onu tanıyamadı.

Çocukları bile tanıyamadı! 800 sterlinlik operasyon beklediği gibi gitmeyince…

40 yaşındaki Mariana Janse, cildin görünümünü sıkılaştırmak ve iyileştirmek için yapılan estetik operasyondan faydalanmak istedi. Sarkan göz kapaklarını düzeltmek için yaptırdığı bu estetik operasyona 800 sterlin ödedi, ancak operasyon planlandığı gibi gitmedi ve kısa süre sonra tüm yüzü şişti.

Birkaç yaş gençleşmek için tedavi görmek isteyen Mariana, göz kapaklarındaki sarkmanın görüşünü de etkilediğini ve bu yüzden operasyonu tercih ettiğini de ekledi. Ancak işlemden hemen sonra cildi kızarmaya ve küçük noktalar oluşmaya başladı. Sabah uyandığında ise tüm yüzü balon gibi şişmişti.

OĞLU YÜZÜNE BAKAMIYOR

EST

Dört çocuk annesi kadın, randevudan sadece bir gün sonra, aşırı derecede şişmiş gözleri ile veli toplantısına gitmek durumunda kaldı.
Mariana "Ailem bunun gerçekten komik olduğunu düşündü ama oğlum deliklerden falan korkuyor olmalı çünkü kelimenin tam anlamıyla bana bakamıyor ya da benimle aynı odada bulunamıyor. " dedi.

Cildindeki reaksiyonlar yavaş yavaş iyileşme gösteriyor.

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