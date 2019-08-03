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Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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YAŞAM  | 03.08.2019 19:39 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çocukların kavgasına aileler de dahil oldu. Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada Mustafa Salman (49) öldü, 1'i ağır, 4 kişi de yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün Çiftepınar Mahallesi Mustafa Alpdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Mahallede iki ailenin çocukları arasında çıkan kavgaya, yetişkinler de dahil oldu. Taşlı, sopalı kavgada gençlerden ikisi, yere yatırdıkları bir kadın ile erkeği tekme tokat dövdü. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kavga sırasında fenalık geçiren kadın, yerinden kalkarak tarafları ayırmaya çalıştı. Çevre sakinleri tarafları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 YARALI

Gençler, dövdükleri Mustafa Salman'ı apartman boşluğuna götürerek bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Salman hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumumun ağır olduğu belirtildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Mustafa Salman, bugün Doğubayazıt'ta toprağa verilirken, polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Kavgayla ilgili 2 kişinin de arandığı belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Doğubayazıt cinayet

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