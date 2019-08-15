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Çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 15.08.2019 16:12 | Son Güncelleme

Eskişehir’de içinde elektrik akımı olan süs havuzuna giren çocuklar, polislerin uyarısı üzerine tehlikeli oyunlarına son verdi.

Eskişehir'de birkça gündür devam eden sıcak hava, vatandaşları bunalttı. Bugün de 34 derecelik hava sonrasında sıcaktan bunalan 3 küçük çocuk, süs havuzuna girdi. Burada yüzerek eğlenen çocuklar kendilerince eğlenirken havuzda elektrik akımı olması da korku dolu anlar yaşattı.

POLİSLERİN UYARISIYLA ÇIKTILAR

Süs havuzunda bulunan fıskiyelerin elektrikle çalıştığını bilmeyen çocukları, yol kenarından geçen zabıta ve polis ekipleri uyardı. Çocukları havuzda elektrik akımı olabileceği konusunda uyaran polisler, çocukları sudan çıkardı. Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması ise yüreklere su serpti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
süs havuzu eskişehir

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