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Çocuklarına bu iki yiyeceği yedirdiği için hapse atılan baba

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.11.2018 16:26 | Son Güncelleme

Fransa'da çocuklarını sağlıksız bir şekilde besleyen baba, mahkeme kararıyla hapse gönderildi. Yaşları oldukça küçük olan çocukların hem fiziksel hem de psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı...

Fransa'da çocuklarını sağlıksız bir şekilde besleyen baba, mahkeme kararıyla hapse gönderildi. Yaşları oldukça küçük olan çocukların hem fiziksel hem de psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı...

Çocuklarına bu iki yiyeceği yedirdiği için hapse atılan baba

Bilinçsiz beslenmenin birçok sağlık sorununu gündeme getirdiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi ise bahsedeceğimiz bu konu çocuklarını bile bile kötü besleyen ve sağlıklarını tehlikeye atan bir baba ile ilgili...

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'Babalık görevini yerine getirmedi' diyerekten hapse gönderildi

'Babalık görevini yerine getirmedi' diyerekten hapse gönderildi
3 ve 4 yaşında iki çocuğa sahip olan baba, çocuklarını sadece gazlı içecekler ve pasta ile beslediği gerekçesiyle cezalandırıldı ve çocuklar koruyucu aileye verildi.
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'Çocuklarının sağlığını tehlikeye attı'

'Çocuklarının sağlığını tehlikeye attı'
Fransa'da yaşayan bir baba, 3 ve 4 yaşındaki çocuklarını sadece pasta ve gazlı içeceklerle besleyerek çocukların diş çürüklerine neden olduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. 3 ay hapis cezası alan adam, daha önce de eşi ve çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle de hapis cezasına çarptırılmıştı. Oldukça sağlıksız beslenen çocuklar bu olaydan sonra ilk kez sebze ve et ile tanıştılar.
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Çocukların psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı

Çocukların psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı
Alkol bağımlısı olan baba, çocuklarını bu şekilde besleyerek büyük oğlunun 7 dişini kaybetmesine neden oldu. Küçük oğlunun ise psikolojisinin bozulduğu ortaya çıktı. Evde ne bir buzdolabı ne de yatak var. Çocukların son derece bakımsız olduğunu söyleyen yardım kuruluşu, babanın eve nadiren geldiğini ve sosyal yardım ödemelerini de alkole kullandığını açıkladı.
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Çocuklar şimdi güvende

Çocuklar şimdi güvende
Limoges Mahkemesi tarafından cezalandırılan baba şimdi hapiste, çocuklar ise koruyucu ailede ve güvendeler. Koruyucu aileye gittikten sonra ilk kez sebze ve et gören çocukların sağlık durumlarının şimdi iyi olduğu biliniyor.
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Anahtar Kelimeler:
sağlıksız beslenme çocuk beslenmesi

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