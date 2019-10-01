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Çocuklarınızı her an iletişimde olun

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TEKNOLOJİ  | 01.10.2019 09:59 | Son Güncelleme

Akıllı çocuk saati TCL Movetime MT40 ile çocuğunuzu güvene alın. Nasıl mı? İşte sorunun yanıtı.

Çocuklarınızı her an iletişimde olun

Movetime MT40’ın mavi ve pembe olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor. Yaklaşık 50 gram ağırlıktaki saat, oldukça hafif ve yumuşak kordonları sayesinde bilekte rahat bir his oluşturuyor. Kullanımı da gayet kolay. Ayrıca kayışları rahatlıkla çıkarıp takabilir, isterseniz farklı renkte kayışları da satın alarak daha farklı tarzlar ortaya çıkarabilirsiniz.

Ürünün sol yan tarafında nano sim kart girişi ve şarj için microUSB bağlantı noktası, sağ tarafında da güç ve SOS tuşu yer alıyor. Pek çok işlemi dokunmatik ekran üzerinden halledebiliyorsunuz da.

Su sıçramalarına, yağmura ve toza karşı dayanıklı olan cihaz, 1.3 inç değerde ekrana sahip ve bu ekran da 240×240 çözünürlük sunuyor. Türkçe dil desteğinin de yardımıyla menüler arasında geçişler gayet anlaşılır ve kolay.

Peki bu saatle neler yapılabilir? Sim kart yerleştirdikten sonra, rehber hazırlayabilir, sesli ve görüntülü aramalar yapabilir, grupça sohbet gerçekleştirebilir, güvenli bölge oluşturarak çocuklarınızın vakit geçirdiği bölgeleri saptayabilir, bu esnada da atılan adım sayısı ve yakılan kalori gibi detayları görebilirsiniz. Ayrıca saatte alarm, hava durumu bilgileri ve ufak bir de oyun yer alıyor.

256MB RAM’e ve 512MB depolamaya sahip olan saat, genel olarak akıcı bir performans sunuyor. Görüntülü görüşmeler yapabiliyorsunuz demiştik. Saatin üzerindeki kamerayla isterseniz fotoğraflar çekebilir ve bu fotoğraflara eğlenceli efektler de ekleyerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Diğer dikkat çekici detaylar olarak, hatırlatıcı ve “okul esnasında rahatsız etme” gibi özellikleri gösterebiliriz.

4.5G desteği bulunan TCL Movetime MT40, 600mAh pile sahip. Kutuda gelen microUSB şarj kablosuyla 2 saatte tamamen şarj olabiliyor ve normal kullanımda tek şarj ile 2 gün civarı bir deneyim yaşamanızı sağlıyor.

Daha fazla detayı videomuzda bulabilirsiniz.

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tcl movetime mt40 akıllı çocuk saati

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