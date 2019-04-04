CoD Black Ops 4 Blackout ücretsiz oldu!

Sadece online modlardan oluşan yapıma geçtiğimiz günlerde Blackout isimli battle royale modu da eklenmişti. Bilindiği üzere battle royale modunda Fortnite ve PUBG’de olduğu gibi giderek daralan bir haritada geriye kalan son kişi olmak için efor harcıyoruz.

Treyarch, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bu modun Nisan ayı boyunca ücretsiz olacağını müjdeledi. Yani an itibariyle Battle.net, Xbox Store ya da PS Store üzerinden CoD Black Ops 4’ün battle royale modu olan Blackout’u indirip ücretsiz olarak oynamaya başlayabilirsiniz.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Activision geçtiğimiz gün CoD Black Ops 4 için Alcatraz haritasını da yayınladı. Blackout modunda karşımıza çıkacak olan bu harita şimdilik PS4 için kullanıma sunuldu. Muhtemelen bu harita önümüzdeki günlerde PC ve Xbox One için de yayınlanacaktır.

Eğer Blackout modu hoşunuza giderse oyunun tam sürümünü PS Store’dan 469TL’ye, Xbox Store’dan ise 470.5 TL’ye satın alabilirsiniz.

Nisan ayın gösterime girecek yerli filmler

