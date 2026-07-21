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Coğrafi işaretli Bursa süt helvası yaz için dondurmaya uyarlandı

Bursa'nın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden süt helvası, yaz aylarında tüketicilere alternatif bir sunum için dondurma olarak beğeniye sunuldu.

Coğrafi işaretli Bursa süt helvası yaz için dondurmaya uyarlandı

Nilüfer ilçesinde esnaf lokantası işleten şef Emir Topuk ile ekmek ve dondurma ustası Hakan Doğan, yaklaşık iki ay süren denemelerin ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2021 yılında coğrafi işaret tescili alan Bursa süt helvasını dondurma formuna uyarladı.

Ürünün hazırlanışında klasik dondurma bazına süt helvası eklenerek karışım birlikte pişiriliyor. Daha sonra düşük sıcaklıkta uzun süre kurutularak gevrek hale getirilen süt helvası parçaları hem dondurmanın içine katılıyor hem de servis sırasında üzerine ekleniyor.

Dondurma formundaki Bursa süt helvası, yaz mevsiminde serinletici lezzet olarak tüketiciye sunuluyor.

Şef Emir Topuk, süt helvasının Bursa mutfağının simge tatlılarından biri olduğunu söyledi.

Coğrafi işaretli Bursa süt helvası yaz için dondurmaya uyarlandı 1

Daha önce süt helvasını küçük balkabaklarının içinde servis ederek farklı bir sunum geliştirdiklerini belirten Topuk, bu kez yaz aylarına uygun yeni bir alternatif oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Topuk, Bursa süt helvasının sıcak servis edilen bir tatlı olduğunu anımsatarak şöyle konuştu:

"Dondurma ise tam tersine soğuk tüketiliyor. Hazırladığımız klasik dondurma bazının içine süt helvası ilave edip kaynatıyoruz. Burada önemli olan içerisine süt helvası kurusu da ekliyoruz. Süt helvası kurusunu, çok ince tepsilere döküp uzun saatler düşük ısıda pişirerek elde ediyoruz. İçindeki nemini kaybetmesini sağlıyoruz. Bu sayede süt helvası aslında bir kraker formuna dönüşüyor. Bunu dondurmanın içine katıyoruz. Sonra üzerine de daha sert, daha kırılgan, daha yanık bir süt helvası kurusu ekleyip servis ediyoruz. Aynı lezzet karakterini koruyabilecek bir ürün ortaya çıkarmayı amaçladık."

Coğrafi işaretli Bursa süt helvası yaz için dondurmaya uyarlandı 2

ÜRÜN İÇİN İKİ AY ÇALIŞILDI

Emir Topuk, istenilen kıvam ve aromayı yakalayabilmek için yaklaşık iki ay boyunca farklı reçeteler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Ürüne tüketicilerin kısa sürede ilgi gösterdiğini belirten Topuk, üretim kapasitesini artırmayı planladıklarını kaydetti.

Topuk, süt helvası dondurmasının eylül ayında düzenlenecek Bursa Gastronomi Festivali'nde de tanıtılacağını, yeni sunumun coğrafi işaretli ürünün daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamasını beklediklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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