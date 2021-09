Coğrafi işaretli "Tokat kebabı"nı tatmanın tam zamanı

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta yetiştirilen sebzelerle, yaylalarında otlatılan kuzuların etinden yapılan coğrafi işaretli Tokat kebabı, kentin gastronomi turizminde öne çıkan lezzeti olarak ilgi görüyor.

Kenti ziyaret edenlerin tatmadan ayrılmadığı Tokat kebabının geçmişinin yaklaşık 300 yıl öncesine dayandığı biliniyor.

Tokat'ın yaz güneşinde kızaran domatesleri ile yaylalarında kekikle beslenen kuzuların etinin, en üste kuyruk yağı geçirilen şişlerde, patlıcan, sarımsak ve biberle özel fırınlarda odun ateşinde pişirilmesiyle yapılan Tokat kebabı, 6 yıl önce coğrafi işarete de sahip oldu.

Tokat kebabının lezzetinin en önemli sırrı ise tarlada yetişen sebzelerin mevsiminde tüketilmesi.

Kebap ustası Mücahit Yılmaz, AA muhabirine, Tokat denince akla kebabının geldiğini söyledi.

Tokat kebabında kullanılan tüm sebzelerin kentin verimli topraklarında yetiştirildiğini vurgulayan Yılmaz, "Kebabımızda kuzunun da her tarafını kullanmıyoruz. But ve pirzola dediğimiz bölümü kullanıyoruz. Yaylada yetişen kuzular. Kebabımızın kendine özgü ocağı var. Kebabımız her yerde ve her ocakta hazırlanmıyor. Kendini özgü odun ateşinde hazırlanıyor." dedi.

Kebabın hazırlanmasının yaklaşık yarım saat sürdüğünü anlatan Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Şişe önce kuyruk yağını geçiriyoruz. Pişerken kuyruk yağındaki lezzet hepsine akıyor. Tokat kebabının lezzeti birçok yere yayılmış durumda. Gurbetçilerimiz memleketlerini özledikleri kadar Tokat kebabını da özlüyorlar. Bu lezzet için 500 kilometre yol değiştiren insanlar var. 500 kilometre sadece bu lezzeti tatmak için Tokat'a gelen insanlar var. Tokat kebabını mayıs ayında yapmaya başlıyoruz, ekim ayının sonuna kadar devam ediyoruz."

Fırında asılarak pişirilen sebzeler ve et, fırının altından toplanan yağın üzerlerine gezdirilmesinin ardından tepsiyle servis ediliyor.