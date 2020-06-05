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Çok az çabayla evinizi pırıl pırıl yapmak mümkün! İşte o püf noktalar...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Tertemiz bir eve adım atmak, herkese huzur veren bir histir. Evin her daim temiz ve düzenli kalmasını sağlamak ise dışarıdan bakıldığında oldukça zor görünebilir. Oysaki, pırıl pırıl bir eve sahip olmanın yolu birkaç basit ipucu ve teknikten geçiyor. Bu ipuçlarını öğrendikten sonra siz de temizliği gözünüzde büyütmekten vazgeçecek ve tüm temizlik aşamalarını kısa süre içerisinde halledeceksiniz.

Çok az çabayla evinizi pırıl pırıl yapmak mümkün! İşte o püf noktalar...

Evinizi pırıl pırıl yapacak temizlik önerileri

Bir evin tamamen temiz olabilmesi için pek çok aşamanın tamamlanmış olması gerekir. Temiz zeminler, silinmiş yüzeyler, ortadan kaldırılmış dağınıklık, ışıldayan banyo ve mutfaklar... Tüm bu işlerin süresini kısaltan ve kalıcılığını arttıran ipuçları sayesinde bu maddeler artık sizin için bir problem olmayacak.

TEMİZLİK ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN!

Görsel 1

Bir hafta boyunca biriken ev işlerini hafta sonuna sıkıştırmaya çalışıp sonra da yorgun argın işe dönmek pek çoğunuza tanıdık gelen bir durum olabilir. Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu ise temizlik alışkanlıklarınızı değiştirmekten geçiyor. İlk kural, işi zamanında yapmaktır.

Birikmiş dev bir iş yükü yerine küçük parçalar halinde temizlik yapabilirsiniz. Cumartesi günü mahvolmuş bir ev, pazartesi günü pırıl pırıl olsa da sizi tatmin etmez. Bu sebeple, her gün az ve öz iş yapılmalıdır.

Mutfaktan başlayalım. Yemek sonrası her zaman olduğu gibi hızlıca bulaşığı yıkadınız ve dinlenmeye çekildiniz. Bu duruma her gün minik bir iş daha ekleyebilirsiniz. Pazartesi günü çaycı temizliği, salı günü dolabın kirli birkaç yerini silmek, çarşamba günü ocağın detaylı temizliği gibi. Cumartesi gününe geldiğinizde bu işlerin hepsi temizlik listenizden çıkmış olacak.

DAĞINIKLIK EVİ KİRLİ GÖSTERİR!

Görsel 2

Eviniz dip köşe temizlenmiş olsa dahi, dağınıklık odaların kirliymiş gibi görünmesine sebep olur. Bunu engellemek için odalarınıza gazete, dergi, kumanda ve koltuk battaniyesi gibi ufak tefek eşyaları koymak için hasır bir sepet ya da hurç koyabilirsiniz. Odayı dağınık gösteren tüm eşyaları tek bir alanda topladığınız için odanız çok daha temiz ve düzenli görünecektir.

Ayrıca, evi lüzumsuz eşyalardan arındırıp minimal bir tarz yakalamak da çok etkilidir. Konsol, raf ve vestiyerlerin üzerinde bulunan onlarca minik süs eşyası ve biblolar, hem temizlik açısından size ekstra yük çıkaracaktır hem de odanızın kalabalık ve dağınık görünmesine yol açacaktır.

KOLTUK VE CAM TEMİZLİĞİ BÜYÜK FARK YARATIR!

Görsel 3

Koltuk, cam ve perde temizliği bir evin tüm kokusunu değiştiren işlerdir. Koltuklar, evin en çok kullanılan eşyalarından olduğu için çok kirlenirler ve kokuları değişir. Koltuk üzerinde belirgin bir leke olmasa dahi yıl boyunca toz çeker. Beyaz sabun, su ve sirke karışımı gibi doğal bir temizleyiciyle ya da marketlerden satın alabileceğiniz temizleyici ürünlerle koltuklarınızı ve camlarınızı yılda en az 2-3 kez silmelisiniz.

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