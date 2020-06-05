Çok az çabayla evinizi pırıl pırıl yapmak mümkün! İşte o püf noktalar...

Evinizi pırıl pırıl yapacak temizlik önerileri

Bir evin tamamen temiz olabilmesi için pek çok aşamanın tamamlanmış olması gerekir. Temiz zeminler, silinmiş yüzeyler, ortadan kaldırılmış dağınıklık, ışıldayan banyo ve mutfaklar... Tüm bu işlerin süresini kısaltan ve kalıcılığını arttıran ipuçları sayesinde bu maddeler artık sizin için bir problem olmayacak.

TEMİZLİK ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN!

Bir hafta boyunca biriken ev işlerini hafta sonuna sıkıştırmaya çalışıp sonra da yorgun argın işe dönmek pek çoğunuza tanıdık gelen bir durum olabilir. Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu ise temizlik alışkanlıklarınızı değiştirmekten geçiyor. İlk kural, işi zamanında yapmaktır.

Birikmiş dev bir iş yükü yerine küçük parçalar halinde temizlik yapabilirsiniz. Cumartesi günü mahvolmuş bir ev, pazartesi günü pırıl pırıl olsa da sizi tatmin etmez. Bu sebeple, her gün az ve öz iş yapılmalıdır.

Mutfaktan başlayalım. Yemek sonrası her zaman olduğu gibi hızlıca bulaşığı yıkadınız ve dinlenmeye çekildiniz. Bu duruma her gün minik bir iş daha ekleyebilirsiniz. Pazartesi günü çaycı temizliği, salı günü dolabın kirli birkaç yerini silmek, çarşamba günü ocağın detaylı temizliği gibi. Cumartesi gününe geldiğinizde bu işlerin hepsi temizlik listenizden çıkmış olacak.