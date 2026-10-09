Havalimanında valiziniz kaybolduysa dikkat! Tazminat hakkınız olabilir

Uçak yolculuklarında yaşanan bagaj sorunları, tatil ve iş seyahatlerini zorlaştırabiliyor. Valizin başka bir havalimanına gönderilmesi, aktarma sırasında uçağa yüklenmemesi ya da bagaj bandından hiç çıkmaması gibi durumlarda yolcuların hızlı hareket etmesi gerekiyor.

Bagajın kaybolduğunu fark ettikten sonra havalimanından ayrılmadan önce yapılacak başvuru, belgelerin saklanması ve havayolu şirketiyle iletişimin sürdürülmesi, sürecin daha kolay ilerlemesine yardımcı oluyor.

1. HAVALİMANINDAN AYRILMADAN ÖNCE KAYIP BAGAJ BİLDİRİMİ YAPIN

Valiziniz bagaj bandından çıkmadıysa öncelikle havayolu şirketinin bagaj hizmetleri birimine başvurun. Bagajın teslim edilmediğini bildirin ve kayıp bagaj tutanağı düzenlenmesini isteyin.

Uluslararası havacılıkta bu bildirim genellikle Property Irregularity Report (PIR) olarak adlandırıldı. Hazırlanan tutanak, bagajın bulunması ve sonraki başvuru süreçlerinin yürütülmesi açısından önemli bir belge niteliği taşıyor.

Başvuruyu geciktirmemek, bagajın izinin sürülmesini kolaylaştırabilir. Havalimanından ayrılmadan önce bildirimin yapıldığından ve size bir kayıt numarası verildiğinden emin olun.

2. BAGAJ TAKİP NUMARASINI VE BELGELERİNİZİ SAKLAYIN

Kayıp bagaj başvurusunun ardından size verilen referans numarasını mutlaka saklayın. Havayolu şirketiyle yapacağınız görüşmelerde bu numara üzerinden işlem yapılabilir.

Süreç boyunca aşağıdaki belgeleri muhafaza edin:

Bagaj etiketi

Biniş kartı

Uçak bileti ve rezervasyon bilgileri

Kayıp bagaj tutanağı ve başvuru numarası

Havayolu şirketiyle yapılan yazışmalar

Bu belgeler, bagajın takibinde olduğu kadar ilerleyen aşamalarda tazminat veya masraf iadesi talep edilmesi durumunda da önem taşıyor.

3. TESLİMAT ADRESİNİZİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ DOĞRU VERİN

Bagajınız daha sonra bulunursa havayolu şirketinin size ulaşabilmesi ve valizi teslim edebilmesi gerekiyor. Bu nedenle güncel telefon numaranızı, e-posta adresinizi ve bulunduğunuz konaklama yerinin açık adresini doğru şekilde paylaşın.

Seyahat sırasında otel değiştirecekseniz yeni adresinizi de havayolu şirketine bildirin. Böylece bagajın yanlış adrese gönderilmesi veya teslimat sırasında iletişim sorunu yaşanması önlenebilir.

4. BAGAJINIZI HAVAYOLU ŞİRKETİNİN SİSTEMİ ÜZERİNDEN TAKİP EDİN

Başvurunun ardından bagajın durumunu havayolu şirketinin bagaj takip sistemi üzerinden kontrol edin. Size iletilen güncellemeleri ve şirketle yaptığınız yazışmaları saklayın.

Bagajın bulunması halinde teslimatın ne zaman ve hangi adrese yapılacağını netleştirin. Uzun süre haber alamazsanız başvuru numaranızla yeniden iletişime geçerek sürecin hangi aşamada olduğunu sorun.

5. VALİZİN FOTOĞRAFINI ÇEKMEK NEDEN ÖNEMLİ?

Seyahate çıkmadan önce valizinizin dış görünüşünü, rengini, boyutunu ve ayırt edici özelliklerini gösteren fotoğraflar çekin. Mümkünse bagajı teslim etmeden önce birkaç farklı açıdan görüntüleyin.

Bu fotoğraflar, kayıp bagaj bildiriminde valizin tarif edilmesini kolaylaştırabilir. Ayrıca bagajın hasarlı teslim edilmesi durumunda mevcut durumun karşılaştırılması açısından da yararlı olabilir.

Valizin içeriğine ilişkin bir liste hazırlamak ve değerli eşyaların satın alma belgelerini saklamak da olası bir tazminat başvurusunda işinizi kolaylaştırabilir.

6. ZORUNLU İHTİYAÇLAR DIŞINDA GEREKSİZ HARCAMA YAPMAYIN

Bagajınızın gecikmesi nedeniyle konakladığınız yerde temel ihtiyaçlarınızı karşılamak zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda gerekli kişisel bakım ürünleri, iç çamaşırı ve temel kıyafetler gibi makul harcamalar için ödeme yapabilirsiniz.

Ancak yaptığınız masrafların karşılanması otomatik değildir. Geri ödeme, olayın koşullarına, uygulanacak mevzuata ve havayolu şirketinin sorumluluğuna göre değişebilir.

Bu nedenle tüm fişleri ve faturaları saklayın. Harcamaların bagaj gecikmesi nedeniyle yapıldığını gösterebilecek belgeleri de başvurunuza ekleyin.

7. SEYAHAT SİGORTANIZI VE KREDİ KARTI AVANTAJLARINIZI KONTROL EDİN

Bazı seyahat sigortaları, bagaj gecikmesi, bagajın kaybolması veya temel ihtiyaçların karşılanması için belirli teminatlar sunabiliyor. Bazı kredi kartlarında da seyahat sırasında yaşanan bagaj sorunlarına ilişkin ek güvenceler bulunabilir.

Poliçenizi ve kartınızın avantajlarını kontrol ederek hangi durumların teminat kapsamında olduğunu öğrenin. Başvuru için süre sınırı, belge şartı ve ödeme üst limiti gibi ayrıntılara dikkat edin.

8. BAGAJIN GECİKMESİ İLE KAYBOLMASI ARASINDAKİ FARKI BİLİN

Bagajın uçuşla birlikte ulaşmaması, her durumda kalıcı kayıp anlamına gelmiyor. Valiz başka bir uçuşla gönderilmiş veya farklı bir bagaj alanına yönlendirilmiş olabilir.

Uluslararası taşımacılıkta Montreal Konvansiyonu kapsamındaki kurallara göre, bagajın kaybolduğu havayolu tarafından kabul edilirse veya bagaj, ulaşması gereken tarihten itibaren 21 gün içinde gelmezse yolcunun kayıp bagaja ilişkin haklarını ileri sürmesi mümkün olabilir.

Ancak bu süre, her olayda otomatik olarak tazminat ödeneceği anlamına gelmez. Uçuşun uluslararası veya iç hat olması, taşıma koşulları ve uygulanabilir mevzuat değerlendirmede önem taşır.

9. TAZMİNAT BAŞVURUSUNDA SÜRELERİ KAÇIRMAYIN

Bagaj sorunlarında bildirim süreleri, yolcuların haklarını koruması açısından kritik önem taşıyor.

Montreal Konvansiyonu'nun uygulandığı uluslararası taşımacılıkta genel olarak:

Bagaj gecikmesi: Bagajın yolcunun kullanımına sunulduğu tarihten itibaren 21 gün içinde yazılı şikayette bulunulması gerekir.

Bagaj hasarı: Bagajın teslim alınmasından itibaren en geç 7 gün içinde yazılı bildirim yapılması gerekir.

Bagajın kaybolması: Kayıp durumunda uygulanacak süreç ve haklar, ilgili uluslararası düzenlemeler ve olayın koşulları çerçevesinde değerlendirilir.

Bu süreler birbirinden farklıdır. Bu nedenle bagajınızın geciktiğini, hasarlı teslim edildiğini veya kaybolduğunu fark ettiğinizde havayolu şirketine mümkün olan en kısa sürede yazılı başvuruda bulunun.

10. BAGAJ KAYBINDA NE KADAR TAZMİNAT ALINABİLİR?

Uluslararası uçuşlarda Montreal Konvansiyonu kapsamındaki bagaj sorumluluğuna ilişkin üst sınır, 28 Aralık 2024 itibarıyla yolcu başına 1.519 Özel Çekme Hakkı (SDR) olarak güncellenmiştir.

Ancak bu rakam, her yolcuya otomatik olarak ödenecek sabit bir tazminat tutarı değildir. Talep edilebilecek miktar, kanıtlanabilen zarara ve ilgili sorumluluk kurallarına göre belirlenir. Özel değer bildirimi yapılması ve gerekli ek ücretin ödenmesi gibi durumlar da sorumluluk sınırını etkileyebilir.

Türkiye'den yapılan uçuşlarda ise uçuşun niteliğine, güzergahına ve uygulanabilir ulusal veya uluslararası düzenlemelere göre değerlendirme yapılmalıdır. Bu nedenle tazminat başvurusundan önce uçuşunuza hangi kuralların uygulandığını kontrol edin.

11. BAGAJ KAYBI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN BU ÖNLEMLERİ ALIN

Seyahat öncesinde alınacak bazı basit önlemler, bagajınız kaybolduğunda yaşanabilecek sorunları azaltabilir.

Valizin dışına adınızı ve iletişim bilgilerinizi içeren bir etiket takın

Valizin içine de iletişim bilgilerinizi içeren bir kart yerleştirin

Eski uçuşlara ait bagaj etiketlerini valizden çıkarın

Valizin ve mümkünse içindeki eşyaların fotoğraflarını çekin

Pasaport, para, ilaç, elektronik cihaz ve diğer değerli eşyalarınızı mümkün olduğunca el bagajınızda taşıyın.

Havayolunun kurallarına ve cihazın kullanım koşullarına uygun bir bagaj takip cihazı kullanmayı değerlendirin.

Bagajınız kaybolduğunda en önemli adım, durumu gecikmeden havayolu şirketine bildirmek ve tüm belgeleri saklamaktır. Başvurunuzu yazılı olarak yapmak, harcamalarınızı belgelemek ve yasal süreleri takip etmek, olası mağduriyetlerin giderilmesi açısından büyük önem taşıyor.