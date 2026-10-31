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Çok az kişi biliyor! Samsun’da saklı kalan gizemli göl

Samsun'un Ladik ilçesinde bin 500 rakımda bulunan Akdağ Gürcü Yaylası'ndaki gizemli göl, doğal güzelliği ve çevresinde özgürce dolaşan yılkı atlarıyla dikkat çekiyor. Dron ile çekilen yaylada, Ladik Gölü ile Gürcü Yaylası Gölü'nün aynı açıdan bir arada görüntülenmesi, bölgenin saklı güzelliğini ortaya çıkardı.

Çok az kişi biliyor! Samsun’da saklı kalan gizemli göl

Samsun'un Ladik ilçesinde yaklaşık bin 500 rakımda bulunan Gürcü Yaylası, doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla dikkat çekiyor. Yaylada bulunan ve çok fazla kişi tarafından bilinmeyen gizemli göl, yılkı atları başta olmak üzere bölgedeki yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşıladığı doğal yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Yaylada özgürce dolaşan yılkı atları da görenleri hayran bırakıyor.

Çocukluğunun geçtiği Gürcü Yaylası'nı anlatan Ladikli eğitimci-yazar Hadi Ergül, gölün bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biri olduğunu belirtti. Gölün yabani hayvanların, yılkı atlarının, kurtların ve kuşların su içip dinlendiği bir alan olduğunu ifade eden Ergül, yerel hayvanların da özellikle yavrularını burada koruduğunu ve suladığını söyledi.

Çok az kişi biliyor! Samsun’da saklı kalan gizemli göl 1

Gölün kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Ergül, çocukluk yıllarında arkadaşlarıyla gölde taş yüzdürme yarışı yaptıklarını anlatarak, "Çocukluğumun yaylasının gölü. Biz bu gölde taş yüzdürürdük, taş yarışı yapardık. Maalesef o güzellikler yerini teknolojiye bıraktığı için yeni nesil çocuklarımızın bu güzelliklerden haberleri bile yok" dedi.

Çok az kişi biliyor! Samsun’da saklı kalan gizemli göl 2

"İKİ GÖLÜN MANZARASI FARKLI BİR ATMOSFER OLUŞTURUYOR"

Gürcü Yaylası'ndaki gölün çok fazla bilinmediğine dikkat çeken Ergül, yaylaya gelen ziyaretçilerin genellikle yaylayı ve karşı taraftaki kayak merkezini görerek bölgeden ayrıldığını belirtti. Gölün manzarasının da ziyaretçilere farklı bir deneyim sunduğunu kaydeden Ergül, "Gizemli bir göl, tabii çok bilinen bir göl de değil. Gelen insanlar yaylayı ve karşı taraftaki kayak merkezini görüp geri dönüyorlar. Aslında hem kayak merkezini buradan görmek hem de iki göl birbirine nazire yaparcasına seyretmek farklı duyguları ve manevi bir atmosfer estiriyor" diye konuştu.

Akdağ Gürcü Yaylası'nda bulunan göl, doğa tutkunlarını bekliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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