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Çok basit bir matematik işlemi, sosyal medyayı ikiye böldü: Cevap 1 mi, 16 mı?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 01.08.2019 14:36 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bir matematik işlemi, sonucu bakımından kullanıcıları ikiye böldü. Üstelik söz konusu olan, karmaşık integral ya da türev hesaplamaları değil, ilkokul seviyesinde basit bir işlemdi.

Twitter üzerinden bir kullanıcı, aşağıdaki ilköğretim düzeyindeki basit matematik işlemini takipçileriyle paylaşarak onlardan bu soruyu cevaplamalarını istedi. Ancak gelen cevaplar, kullanıcıların doğru sonuç bakımından iki gruba ayrılmış olduğunu gözler önüne serdi. Kimisi cevabın 1 olduğundan eminken, kimileri de cevabın 16 olduğu konusunda diretti.

İŞTE O SORU:

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HESAP MAKİNELERİ BİLE HEMFİKİR OLAMADI

Hatta kullanıcıların yaptıkları paylaşımlara göre hesap makineleri dahi işlemin cevabı konusunda ‘hemfikir’ olamadı. Sorunun yanıtındaki bu ikiliğin sebebi ise, kullanıcıların ilkokul yıllarında aldıkları eğitimin farklılık göstermesi. Zira bu raddede, işlem önceliği kuralları devreye giriyor.

Türk eğitim sistemine göre matematik işlemlerindeki sıralama şöyle:

-Bulunmaları halinde üs alma işlemleri
-Parantez içindeki işlemler
-Çarpma veya bölme işlemleri
-Toplama veya çıkarma işlemleri

Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir diğer şey ise, aynı önceliğe sahip olan işlemlerin soldan sağa doğru yapılıyor olması.

Yani şu şekilde:

8 ÷ 2(2+2) =
8 ÷ 2(4) =
4.(4)= 16

PARANTEZ DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU TAMAMEN DEĞİŞTİRİYOR

Bu açıdan bakıldığı zaman sorunun cevabı 16 olarak bulunabiliyor, ancak kimi geleneksel eğitim sistemlerinde bu sıralama değişiklik gösterebiliyor. Bu raddede de işin içine parantezin yeri giriyor. Zira ufacık gibi görünen bir parantez değişikliği, işlemin sonucunu tamamıyla değiştirebiliyor.

CEVAP HALA TARTIŞILIYOR

Sorunun cevabının 1 mi yoksa 16 mı olduğu ise sosyal medya üzerinde hâlâ tartışma konusu. Sizce cevap kaç? Yorumlarda buluşalım.

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