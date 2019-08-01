Çok basit bir matematik işlemi, sosyal medyayı ikiye böldü: Cevap 1 mi, 16 mı?

Twitter üzerinden bir kullanıcı, aşağıdaki ilköğretim düzeyindeki basit matematik işlemini takipçileriyle paylaşarak onlardan bu soruyu cevaplamalarını istedi. Ancak gelen cevaplar, kullanıcıların doğru sonuç bakımından iki gruba ayrılmış olduğunu gözler önüne serdi. Kimisi cevabın 1 olduğundan eminken, kimileri de cevabın 16 olduğu konusunda diretti.

İŞTE O SORU:

HESAP MAKİNELERİ BİLE HEMFİKİR OLAMADI

Hatta kullanıcıların yaptıkları paylaşımlara göre hesap makineleri dahi işlemin cevabı konusunda ‘hemfikir’ olamadı. Sorunun yanıtındaki bu ikiliğin sebebi ise, kullanıcıların ilkokul yıllarında aldıkları eğitimin farklılık göstermesi. Zira bu raddede, işlem önceliği kuralları devreye giriyor.

Türk eğitim sistemine göre matematik işlemlerindeki sıralama şöyle:

-Bulunmaları halinde üs alma işlemleri

-Parantez içindeki işlemler

-Çarpma veya bölme işlemleri

-Toplama veya çıkarma işlemleri

Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir diğer şey ise, aynı önceliğe sahip olan işlemlerin soldan sağa doğru yapılıyor olması.