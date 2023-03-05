Çok eleştirilmişti, görüntüler sonrası kayıtsız kalmadı! Cristiano Ronaldo'dan afet bölgesine yardım uçağı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası ülkemize dünyadan yardım yağarken, futbol dünyasından da birçok isim afetzedeler için yardım elini uzatmıştı.

Düzenlenen yardım gecesinde birçok tanınmış isim yayına bağlanarak desteklerini gösterirken, PSG forması giyen Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye ve Suriye'de binlerce çocuk ve aileleri bu üzücü depremden etkilendi. Kalbim onlarla birlikte." ifadelerine yer vermişti. Ayrıca Messi, depremlerde zarar gören çocuklar ve aileleri için UNICEF aracılığıyla depremzedelere 3.5 milyon euro bağışlamıştı.

RONALDO ELEŞTİRİLMİŞTİ!

Al Nassr'da forma giyen, Cristiano Ronaldo'nun ise yaşanan deprem felaketi sonrası destek verip vermediği çok konuşulmuş, hatta Ronaldo bazı çevrelerce çokça eleştirilmişti.

'UÇAK GÖNDERDİ'

Türk futbolseverlerin yoğun tepkisi sonrası İngiltere'nin önde gelen kaynaklarından Daily Mail'de yer alan habere göre, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası oluşan tablodan çok etkilenen Ronaldo, depremden etkilenen vatandaşlar için bir yardım uçağı gönderdiği aktarıldı. Ronaldo'nun ayrıca, depremzedeler için; çadır, yiyecek paketleri, yastık, battaniye, bebek maması, süt ve tıbbı malzemeler için de bağış yaptığı öne sürüldü.

FORMASINI BAĞIŞLAMIŞTI

Ronaldo'nun bu hareketinin, spor camiasındaki diğer önemli aktörleri de yardım konusunda teşvik edebileceği ifade edildi.

Milli futbolcu Merih Demiral, depremin ilk günlerinde Cristiano Ronaldo'nun Juventus'ta giydiği formayı imzalı formayı depremzedeler için açık arttırmayla satışa çıkartmıştı. Merih, daha sonra Ronaldo'nun formasının, Dybala ve Bonucci'nin formaları ile birlikte 5 Milyon TL'ye satıldığını duyurmuştu.

