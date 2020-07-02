Çok enerji, az kalori: Alabaş çorbası tarifi

"Bu kadar büyük turp nerede yetişiyor acaba?" diye merak ettik ve etiketine bir baktık ki turp değilmiş bunlar; "alabaş"mış. Merakımız daha da arttı ve araştırmalarımızı derinleştirdik. İşte alabaşla ilgili öğrendiklerimiz:

Geleneksel ve çok yaygın bir tüketimi olan Doğu Avrupa ülkelerindeki adı Kohlrabi. Bizde de Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde yetişiyor. Lahana, turp, brokoli, şalgam, karnabahar gibi, turpgiller familyasına ait bir bitki. Kökü ve yapraklarıyla hem çiğ olarak hem de pişirilerek yenebiliyor. Tadı turba nazaran biraz daha şekerli. Düşük kalorisi, yüksek lifli yapısı, kalsiyum, demir, potasyum, A ve C vitamini yanında insan sağlığına en büyük katkıyı zengin antioksidan içeriğiyle sağlıyor. Alabaş çiğ olarak da oldukça lezzetli bir atıştırmalık olabilir. Senenin her zamanı yetişiyor ama en lezzetlilerini temmuz-ekim ayları arasında bulabilirsiniz.

Alabaş Çorbası Tarifi

Malzemeler

2 adet beyaz alabaş

1 adet büyük boy havuç

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

3 diş sarımsak

1,5 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

6 su bardağı su

Karabiber

Tuz

Kaşar peyniri rendesi

Kıtır ekmek parçaları