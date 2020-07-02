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Çok enerji, az kalori: Alabaş çorbası tarifi

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Bugünlerde marketlerin manav reyonlarında, turpların, pancarın yanında duran, üstünde uzun sürgünleri olan, iri, yeşilimsi beyaz ve mor renkli, değişik turplar dikkatinizi çekmiştir. Bizim çekti doğrusu.

Çok enerji, az kalori: Alabaş çorbası tarifi

"Bu kadar büyük turp nerede yetişiyor acaba?" diye merak ettik ve etiketine bir baktık ki turp değilmiş bunlar; "alabaş"mış. Merakımız daha da arttı ve araştırmalarımızı derinleştirdik. İşte alabaşla ilgili öğrendiklerimiz:

Geleneksel ve çok yaygın bir tüketimi olan Doğu Avrupa ülkelerindeki adı Kohlrabi. Bizde de Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde yetişiyor. Lahana, turp, brokoli, şalgam, karnabahar gibi, turpgiller familyasına ait bir bitki. Kökü ve yapraklarıyla hem çiğ olarak hem de pişirilerek yenebiliyor. Tadı turba nazaran biraz daha şekerli. Düşük kalorisi, yüksek lifli yapısı, kalsiyum, demir, potasyum, A ve C vitamini yanında insan sağlığına en büyük katkıyı zengin antioksidan içeriğiyle sağlıyor. Alabaş çiğ olarak da oldukça lezzetli bir atıştırmalık olabilir. Senenin her zamanı yetişiyor ama en lezzetlilerini temmuz-ekim ayları arasında bulabilirsiniz.

Alabaş Çorbası Tarifi

Malzemeler

2 adet beyaz alabaş
1 adet büyük boy havuç
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet orta boy kuru soğan
3 diş sarımsak
1,5 yemek kaşığı un
2 su bardağı süt
6 su bardağı su
Karabiber
Tuz
Kaşar peyniri rendesi
Kıtır ekmek parçaları

****Tarif

Kuru soğanı soyup yıkadıktan sonra 4'e bölün, zeytinyağında kavurmaya başlayın.
Küçük küçük doğradığınız sarımsakları da ekleyip karıştırmaya devam edin.
Havucun kabuklarını soyun, yıkayın. İri parçalar halinde doğrayıp tencereye ekleyin.
Alabaşların kabuklarını soyun, yıkayın. Büyüklüklerine göre 6 ya da 8 parça olacak şekilde doğrayın, tencereye ekleyin.
Soğan ve sarımsakla birlikte 2-3 dakika yağda çevirdiğiniz alabaşların üzerine unu ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Ocağın ateşini kısın. Sebzeleri karıştırmaya devam ederken yavaş yavaş sütü ekleyin.
Süt kaynamaya başlayınca suyunu ekleyin, kaynamaya bırakın. Sade su yerine et ya da tavuk suyu da kullanabilirsiniz.
Süt kaynamaya başlayınca suyunu ekleyin, kaynamaya bırakın. Sade su yerine et ya da tavuk suyu da kullanabilirsiniz.
Karabiber ve tuzu ekleyin, blenderdan geçirin. (Dilerseniz bu aşamada çorbanıza bir miktar zencefil de ekleyebilirsiniz.)
Servis sırasında üzerini rendelenmiş kaşar peyniri ve kıtır ekmek parçalarıyla süsleyin.

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