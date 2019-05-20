Çoğumuz tüketiyoruz ancak ölüm riskini artırıyor!

Çok fazla meyve suyu tüketmenin erken ölüm riskini artırmada limonata ve kola kadar etkili olduğu ortaya çıktı.
Yaygın biçimde sağlıklı bir seçenek olarak görülse de, ABD’de yürütülen yeni bir çalışma yüzde 100 meyve suyunun, diğer yapay veya ilave şekerli içeceklere kıyasla çok az fayda sağladığını ve erken ölüm riskini artırdığını gösterdi.
Araştırmaya göre, günlük 350 mililitre meyve suyu tüketimi erken ölüm riskini yüzde 24 artırırken, günlük herhangi bir şekerli meşrubat tüketimiyse erken ölüm riskini yüzde 11 yükseltiyor.
Emory Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada araştırmacılar bulguların, meyve suyunun diğer şekerli içeceklerden daha sağlıklı olduğu varsayımını çürütebileceğini söyledi.
Araştırmacılar JAMA Open adlı bilimsel yayında yer alan makalede, “Yüzde 100 meyve suları, şekerle tatlandırılmış pek çok içecekte bulunmayan bazı vitamin ve bitkisel gıdaları barındırsa da, iki tür içecekte de baskın içerik şeker ve su” ifadelerini kullandı.
Meyve suyunda bulunan “doğal” şeker, vücuda girdiğinde ve sindirildiğinde diğer içeceklerde bulunan kimyasal şekerden farklı bir özellik taşımıyor.
Şeker tüketimi ve çocuklarda ortaya çıkan obeziteyi azaltmak için harcanan uluslararası çabalara dikkat çeken araştırmacılar, “Sağlıklı bir içecek seçeneği olarak görülen yüzde 100 meyve suyu tüketiminin rolü göz ardı ediliyor" dedi. Araştırmacılara göre, bulgular meyve suları da dahil şekerli içecek tüketiminin erken ölüm riskiyle ilişkili olduğunu gösteriyor.
Araştırma daha önce kalp rahatsızlığı geçirmemiş 45 yaş üstü 13 bin 440 yetişkinle gerçekleştirildi ve katılımcılar ortalama 6 yıl boyunca takip edildi.
Katılımcıların yaklaşık yüzde 94’ü meyve suyu içtiğini belirtirken yüzde 80,9’u diğer şekerli içecekleri tükettiğini söyledi. Araştırma süresince 168'i koroner kalp hastalığından olmak üzere bin ölüm gerçekleşti.
Araştırma grubunda bulunanların ortalama olarak aldıkları kalorilerin yüzde 8,4’ü şekerli içeceklerden geliyor. Fakat, kalorilerinin yüzde 10’unu veya daha fazlasını şekerli içeceklerden alan en yoğun tüketicilerde, kalp rahatsızlığından ölme riski yaklaşık yüzde 44 daha yüksek, herhangi bir gerekçeden ölme riskiyse yüzde 14 daha fazla.
Araştırmacılar, şekerli içecek tüketiminin sağlıklı kiloda olan kişiler için bile kalp rahatsızlığı ve diyabet riskini artırdığını kaydetti.
Bu nedenle bu içeceklerin tüketiminin kan basıncını, iltihaplanmayi ya da obeziteden bağımsız olarak insülin direncini etkiliyor olabileceği düşünülüyor.
Reading Üniversitesi’nden gıda araştırmacısı Dr. Gunter Kuhnle, “Çalışmalar meyve sularının sağlığa sözüm ona faydalarının şekerin zararlarını etkisiz kılacak kadar yeterli olmadığını ortaya koymuş olabilir. Meyve suları vitamin ve hatta biraz lif bile sağlayabilir fakat bunların ötesinde sağlığa faydası çok az. Meyve sularında bulunan bitki kökenli kimyasalın miktarı çok fayda sağlamıyor ve sözüm ona antioksidanların sağlığa etkisi çok az” diye konuştu.
Uzmanlar şekerli içeceklerin yerine su, az yağlı süt ve daha az şekerli ya da diyet içeceklerin tüketilmesini öneriyor.
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