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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak günden günde değişiyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 13:56 | Son Güncelleme

Bir dönemin popüler TV programlarından biri olan Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimini görenler 'yok artık' diyor. İşte sevilen oyuncunun değişimi...

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak günden günde değişiyor!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın önceki halinden eser yok resmen. Koçak değişime kilo alarak başlamış. Ardında da yüzüne yaptırdığı küçük işlemlerle tanıdığımız halinden eser kalmayacak derecede değişime uğramış.

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Sadece yüzündeki değil, tarzındaki değişim de dikkat çekiyor Koçak'ın. Sarı saçlar gitmiş yerine koyu tonlar, kıvırcık saçlar gelmiş. Şimdilerde özellikle sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri olan Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırtıyor. Bir kısım takipçisi bu değişimi estetiğe bağlarken bir kısım ise yalnızca kilo almasına bağlıyor.

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Eski halinden eser kalmayan oyuncuya takipçileri 'annesi görse tanımaz' şekilde yorumlar yapıyor.

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