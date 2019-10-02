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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın inanılmaz değişimi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 02.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

Bir dönemin popüler TV programlarından biri olan Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimini görenler 'yok artık' diyor. İşte inanılmaz değişimin fotoğrafları...

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın önceki halinden eser yok resmen. Koçak değişime kilo alarak başlamış. Yanaklar dolunca kendine gelmiş resmen.

Koçak'ın değişimi inanılır gibi değil... Sadece yüzündeki değil, tarzındaki değişim de dikkat çekiyor Koçak'ın. Sarı saçlar gitmiş yerine koyu tonlar, örgüler gelmiş. Şimdilerde özellikle sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri olan Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırtıyor. Bir kısım takipçisi bu değişimi estetiğe bağlarken bir kısım ise yalnızca kilo almasına bağlıyor.

Eski halinden eser kalmayan oyuncuya sık sık 'gerçekten bu sen misin' diye soruyor.

Yüzünde hiç estetik olmadığını belirten Zeynep Koçak, son halini ve fit görüntüsünü spor ve sağlıklı beslenmeye borçluymuş.

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Zeynep Koçak şu sıralar ise yeni bir oyun yazıyor.


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Çok Güzel Hareketler Bunlar Zeynep Koçak Zeynep Koçak değişim

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
azcık estetik ve bolca makyaj gücü :D
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