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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Murat Eken son haliyle şoke etti! ''Sana bunu yapan...''

13.10.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Çok Güzel Hareketler Bunlar programı, yayınlandığı her akşam Türk izleyicisini ekrana kilitliyordu. Sevilen programın kadrosunda Ersin Korkut, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Zeynep Koçak, Şahin Irmak ve Büşra Pekin gibi isimler yer alıyordu. Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Murat Eken, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Murat Eken son haliyle şoke etti! ''Sana bunu yapan...''

Çok Güzel Hareketler Bunlar programının ilk oyuncularından olan Murat Eken, rol kabiliyeti ve karizmasıyla büyük beğeni topluyordu. Bir süredir gözlerden uzak duran Murat Eken, son haliyle dikkat çekti.

Koç Lisesi'ni bitirdikten sonra ABD'ye yerleşen Murat Eken, burada makine mühendisliği bölümünü okudu. Oyunculuğa olan ilgisi daha ağır basan yıldız, Türkiye'ye döndükten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kaydoldu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Murat Eken son haliyle şoke etti! ''Sana bunu yapan...''

Uzun bir süre sahnelerden inmeyen Eken'in tanınması ise Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Çok Güzel Hareketler programıyla olmuştu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Murat Eken son haliyle şoke etti! ''Sana bunu yapan...''

Yakışıklılığıyla dikkat çeken Murat Eken, özellikle Rus Ruleti skeciyle akıllara kazındı. Eken'in ''Haydi Türkiye, kafamıza sıkalım'' repliği, o dönem çok konuşulmuştu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Murat Eken son haliyle şoke etti! ''Sana bunu yapan...''

Aşk hayatıyla da merak uyandıran Murat Eken, Çok Güzel Hareket Bunlar'daki rol arkadaşı Büşra Pekin ile uzun bir beraberlik yaşadı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Murat Eken son haliyle şoke etti! ''Sana bunu yapan...''

Murat Eken, 2016 yılında Gizem Önen ile evlendi ancak bu evlilik, yalnızca 5 yıl sürdü.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Murat Eken son haliyle şoke etti! ''Sana bunu yapan...''

2015 yılında uyuşturucu davasıyla gündeme gelen Murat Eken, bir süredir ekranlardan uzak yaşamayı tercih ediyor. Tiyatro macerasını sürdüren Eken'in son hali, görenleri şaşırttı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Murat Eken son haliyle şoke etti! ''Sana bunu yapan...''

Murat Eken'e, ''Sana bunu yapan hayat bize neler yapmaz'' ve ''Ekibin en parlak insanıydı, yazık olmuş'' gibi yorumlar yapıldı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Murat Eken son haliyle şoke etti! ''Sana bunu yapan...''

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Murat Eken son haliyle şoke etti! ''Sana bunu yapan...''


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