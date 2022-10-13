Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Murat Eken son haliyle şoke etti! ''Sana bunu yapan...''

Çok Güzel Hareketler Bunlar programının ilk oyuncularından olan Murat Eken, rol kabiliyeti ve karizmasıyla büyük beğeni topluyordu. Bir süredir gözlerden uzak duran Murat Eken, son haliyle dikkat çekti.

Koç Lisesi'ni bitirdikten sonra ABD'ye yerleşen Murat Eken, burada makine mühendisliği bölümünü okudu. Oyunculuğa olan ilgisi daha ağır basan yıldız, Türkiye'ye döndükten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kaydoldu.

Uzun bir süre sahnelerden inmeyen Eken'in tanınması ise Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Çok Güzel Hareketler programıyla olmuştu.

Yakışıklılığıyla dikkat çeken Murat Eken, özellikle Rus Ruleti skeciyle akıllara kazındı. Eken'in ''Haydi Türkiye, kafamıza sıkalım'' repliği, o dönem çok konuşulmuştu.

Aşk hayatıyla da merak uyandıran Murat Eken, Çok Güzel Hareket Bunlar'daki rol arkadaşı Büşra Pekin ile uzun bir beraberlik yaşadı.

Murat Eken, 2016 yılında Gizem Önen ile evlendi ancak bu evlilik, yalnızca 5 yıl sürdü.

2015 yılında uyuşturucu davasıyla gündeme gelen Murat Eken, bir süredir ekranlardan uzak yaşamayı tercih ediyor. Tiyatro macerasını sürdüren Eken'in son hali, görenleri şaşırttı.

Murat Eken'e, ''Sana bunu yapan hayat bize neler yapmaz'' ve ''Ekibin en parlak insanıydı, yazık olmuş'' gibi yorumlar yapıldı.



