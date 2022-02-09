Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ın korku dolu anları! Takipçilerinden yardım istedi

Değişimiyle gündem olan Çok Güzel Hareketler Bunlar yıldızı Zeynep Koçak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu. Penceresinin söküldüğünü gören Zeynep Koçak, evine birisinin girdiğinden şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi fakat gerçek, bambaşka çıktı.

''Biri penceremi sökmüş. Evde kesin biri var şu an. Bana bir şey olursa iki kişi dışında hepinize hakkım helal olsun'' diyen Zeynep Koçak, yan odada bulduğu bir parçayı takipçileriyle paylaştı.

Çok geçmeden polise haber veren Zeynep Koçak'ın evi, olay yeri inceleme ekibi tarafından arandı. Polis ekipleri evde kimsenin olmadığını söyleyerek, Koçak'ın evinden ayrıldı.

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Gecenin ilerleyen saatlerinde şaşkına çeviren gerçek ortaya çıktı. Zeynep Koçak'ın şarkıcı bir arkadaşı, yeni albümünün tanıtımı için böyle bir yola başvurduğunu itiraf etti. Zeynep Koçak'a böyle bir şaka yaparak albümünün daha çok kişi tarafından tanınacağını belirten şarkıcı, Koçak'a ''N'olur, beni polise şikayet et'' dedi.

Estetik müdahalelerle bambaşka birine dönüşen Zeynep Koçak, bir dönem ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğine gelmişti.

Oğuzhan Koç'un kendisini Yağmur Tanrısevsin ile aldattığını öğrenen Zeynep Koçak, zor günler yaşamıştı.

Evlendikten sonra oturacakları evi bile tutan çiftin ayrılığı, magazin basınında büyük ses getirmişti.

Oğuzhan Koç, sonrasında Yağmur Tanrısevsin ile aşkını, göz önünde yaşamaya karar vermişti.



