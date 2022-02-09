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Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ın korku dolu anları! Takipçilerinden yardım istedi

09.02.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmişte ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan genç oyuncu Zeynep Koçak, 2008-2011 yılları arasında yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelmişti. Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından korku dolu anlarını paylaştı. Evine birilerinin girdiğinden şüphelenen Zeynep Koçak, takipçilerinden yardım istedi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ın korku dolu anları! Takipçilerinden yardım istedi

Değişimiyle gündem olan Çok Güzel Hareketler Bunlar yıldızı Zeynep Koçak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu. Penceresinin söküldüğünü gören Zeynep Koçak, evine birisinin girdiğinden şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi fakat gerçek, bambaşka çıktı.

''Biri penceremi sökmüş. Evde kesin biri var şu an. Bana bir şey olursa iki kişi dışında hepinize hakkım helal olsun'' diyen Zeynep Koçak, yan odada bulduğu bir parçayı takipçileriyle paylaştı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ın korku dolu anları! Takipçilerinden yardım istedi

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ın korku dolu anları! Takipçilerinden yardım istedi

Çok geçmeden polise haber veren Zeynep Koçak'ın evi, olay yeri inceleme ekibi tarafından arandı. Polis ekipleri evde kimsenin olmadığını söyleyerek, Koçak'ın evinden ayrıldı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ın korku dolu anları! Takipçilerinden yardım istedi

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Gecenin ilerleyen saatlerinde şaşkına çeviren gerçek ortaya çıktı. Zeynep Koçak'ın şarkıcı bir arkadaşı, yeni albümünün tanıtımı için böyle bir yola başvurduğunu itiraf etti. Zeynep Koçak'a böyle bir şaka yaparak albümünün daha çok kişi tarafından tanınacağını belirten şarkıcı, Koçak'a ''N'olur, beni polise şikayet et'' dedi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ın korku dolu anları! Takipçilerinden yardım istedi

Estetik müdahalelerle bambaşka birine dönüşen Zeynep Koçak, bir dönem ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğine gelmişti.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ın korku dolu anları! Takipçilerinden yardım istedi

Oğuzhan Koç'un kendisini Yağmur Tanrısevsin ile aldattığını öğrenen Zeynep Koçak, zor günler yaşamıştı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ın korku dolu anları! Takipçilerinden yardım istedi

Evlendikten sonra oturacakları evi bile tutan çiftin ayrılığı, magazin basınında büyük ses getirmişti.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ın korku dolu anları! Takipçilerinden yardım istedi

Oğuzhan Koç, sonrasında Yağmur Tanrısevsin ile aşkını, göz önünde yaşamaya karar vermişti.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ın korku dolu anları! Takipçilerinden yardım istedi


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Çok Güzel Hareketler Bunlar Oğuzhan Koç Zeynep Koçak
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