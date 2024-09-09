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Çok Güzel Hareketler'in yıldızı Safa Sarı'dan müjdeli haber! Baba olacağını böyle duyurdu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
09.09.2024 21:21
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Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızı Safa Sarı müjdeli haberi duyurdu. Rol kabiliyetiyle izleyiciyi gülmekten kırıp geçiren başarılı oyuncu Safa Sarı'nın oyunculuğunun yanı sıra özel yaşamı da merak ediliyor. Kübra Sarı ile evli olan ünlü isim yakın zamanda baba olacağını açıkladı.

Çok Güzel Hareketler 2 programındaki tiplemeleriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan ünlü oyuncu Safa Sarı, özel yaşamıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor. Safa Sarı, eşi Kübra Sarı'nın 5 aylık hamile olduğunu ve yakında kız bebek sahibi olacaklarını duyurdu.

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Üsküdar doğumlu Safa Sarı, oyunculuğa çok küçük yaşlarda ilgi duymaya başlamış. 2013 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz programında finale kadar ilerleyen Safa Sarı 2019 yılında Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programında yer aldı.

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Ünlü oyuncu lisede tanışıp evlendiği eşi Kübra Sarı'nın hamile olduğunu açıkladı.

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Safa Sarı ve Kübra Sarı çift sosyal medyada paylaştıkları ultrason fotoğrafı ile güzel haberi takipçilerine duyurdu.

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Sarı, paylaşımında, "Tam beş ay önce hayatımızın en önemli, en güzel haberini aldık; bir çocuğumuz olacak. İçimiz kıpır kıpır, kalbimiz sevgi dolu bir kaç ay sonra yavrumuza kavuşacağımız zamanı iple çekiyoruz ve bu sevinci Allah isteyen her çifte nasip etsin diyor, maşallahlarınızı bekliyoruz." diyerek müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.

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Çok Güzel Hareketler 2 çok güzel hareketler
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