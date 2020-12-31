Çok kolay gnocchi makarna tarifleri

İtalyanlara has, herkesin yapabileceği nefis mi nefis, birbirinden güzel niyokki tariflerimizi sizin için hazırladık. Kolay yapımı ve eşsiz lezzetiyle sofralarınızı süsleyecek olan bu makarnayı yapmak ise çok pratik! Tavuklu, birbirinden güzel soslarıyla kolaylıkla yapabileceğiniz niyokki tariflerini yazının devamında bulabilirsiniz.

Niyokki Tarifi

Niyokki yapmak için ihtiyacımız olan malzemeler:

-5 adet domates

-1 adet kuru soğan

-1 adet havuç

-3 yaprak fesleğen

-1 çay kaşığı tuz

-Bir tutam karabiber

Hamur için;

-5 adet patates

-2 adet yumurta

-1 su bardağı irmik unu

-2 yemek kaşığı parmesan peyniri

-1 çay kaşığı tuz

-Bir tutam muskat cevizi

Hazırlanışı:

Öncelikle hamuru yaparak başlıyoruz. Patatesleri soymadan güzelce haşlıyoruz. Haşlanan patateslerin biraz soğumasını bekleyip kabuklarını iyice soyuyoruz. Soyulan patatesleri bir çatal yardımıyla püre haline getiriyoruz. Püre halindeki patatesimize yumurtaları, parmesan peynirini, irmik ununu, tuzu, karabiberi ve muskat cevizini ekliyoruz. Tüm malzemeleri nazikçe, poğaça hamuru kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Önceden unladığınız tezgaha yoğurduğunuz karşımı koyup hamuru ince olacak şekilde açıyoruz ve ince şeritler halinde kesiyoruz. Ardından ters yöne kesip küçük küpler elde ediyoruz. Üzerlerini hafifçe unlayıp çatalımızın arka yüzüyle çizik şekli veriyoruz.