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Çok kolay gnocchi makarna tarifleri

Perihan Gövel Perihan Gövel 31.12.2020 15:09 | Son Güncelleme:
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Çok kolay gnocchi makarna tarifleri

İtalya’ya özgü olan bir çeşit makarna çeşidi olan Gnocchi yada diğer adıyla Niyokki, leziz ve son dönemin en çok aranan tarifleri arasında yer almaktadır. Ana malzemeleri içerisinde patates, yumurta ve peynir bulunur. Bunlara ek olarak galeta unu, irmik ve buğday da eklenebilir.

İtalyanlara has, herkesin yapabileceği nefis mi nefis, birbirinden güzel niyokki tariflerimizi sizin için hazırladık. Kolay yapımı ve eşsiz lezzetiyle sofralarınızı süsleyecek olan bu makarnayı yapmak ise çok pratik! Tavuklu, birbirinden güzel soslarıyla kolaylıkla yapabileceğiniz niyokki tariflerini yazının devamında bulabilirsiniz.

Niyokki Tarifi

Niyokki yapmak için ihtiyacımız olan malzemeler:
-5 adet domates
-1 adet kuru soğan
-1 adet havuç
-3 yaprak fesleğen
-1 çay kaşığı tuz
-Bir tutam karabiber
Hamur için;
-5 adet patates
-2 adet yumurta
-1 su bardağı irmik unu
-2 yemek kaşığı parmesan peyniri
-1 çay kaşığı tuz
-Bir tutam muskat cevizi

Hazırlanışı:
Öncelikle hamuru yaparak başlıyoruz. Patatesleri soymadan güzelce haşlıyoruz. Haşlanan patateslerin biraz soğumasını bekleyip kabuklarını iyice soyuyoruz. Soyulan patatesleri bir çatal yardımıyla püre haline getiriyoruz. Püre halindeki patatesimize yumurtaları, parmesan peynirini, irmik ununu, tuzu, karabiberi ve muskat cevizini ekliyoruz. Tüm malzemeleri nazikçe, poğaça hamuru kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Önceden unladığınız tezgaha yoğurduğunuz karşımı koyup hamuru ince olacak şekilde açıyoruz ve ince şeritler halinde kesiyoruz. Ardından ters yöne kesip küçük küpler elde ediyoruz. Üzerlerini hafifçe unlayıp çatalımızın arka yüzüyle çizik şekli veriyoruz.

Niyokki makarna bir kenarda beklerken domates sosunu yapmaya başlayabilirsiniz. Kabuklarını soyduğunuz domatesleri, havucu ve kuru soğanı küçük parçalar halinde doğruyoruz. Tuzu, karabiberi ve fesleğen yapraklarını ekleyip mutfak robotunda çektirip püre haline getiriyoruz. Hazırlanan püreyi kısık ateşte biraz katılaşana kadar pişiriyoruz.

Bu sırada patatesli küplerini kaynar suya bir tutam tuz atıp yaklaşık 8 dakika haşlıyoruz. Haşlanan küpleri iyice süzdükten sonra domates sosunun içine atıp 1 dakika karıştırıyoruz. Ve Niyokki hazır. Derin bir tabağa koyup üzerini taze nane ile süsleyip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

Leziz, Az porsiyonlu Niyokki Hazırlanışı

Malzemeler:
-2 Adet büyük patates
-1 adet yumurta sarısı
-1 su bardağı un
Domates sosu için:
-3 ve ya 4 çorba kaşığı zeytinyağı
-3 adet orta boy domates
-5 diş sarımsak
-Taze fesleğen
-Bir tutam tuz
-Bir tutam karabiber

Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Önce patatesleri kabukları ile birlikte yaklaşık 30 dakika haşlıyoruz. Haşlanan patatesleri iyice kurulayıp soğuduktan sonra kabuklarını soyuyoruz ve rendeliyoruz. Rendeleme işleminin ardından unlu tezgâhta biraz dinlendirdikten sonra üzerine iyice çırptığımız yumurta sarısını ve bir tutam tuzu ekliyoruz. Ardından hamur kıvamı alana kadar güzelce yoğuruyoruz. Yoğurma işlemi sırasında unu yavaş yavaş eklemek gerekiyor.. Karışım hamurlaşınca orta kalınlıkta olacak şekilde hamurumuzu açıyoruz. Önce şerit halinde kesiyoruz. Sonra küçük kareler elde edecek şekilde kesiyoruz. Üzerlerine bir çatal yardımıyla hafifçe batırıyoruz. Niyokkilerin sosu üzerlerinde iyice tutabilmesi için bu şekli vermek oldukça önemli. Kestiğimiz ve şekillendirdiğimiz bu küçük kareleri hafif unlayıp dinlenmeye bırakıyoruz ve domates sosunun yapımına geçiyoruz.

Domates Sosunun Püf Noktaları

  • Domates sosunun en önemli noktalarından biri sosun kıvamıdır. Çok sulu olmamasına ve domateslerin ekşilik vermemesine dikkat etmelisiniz.
  • Kabuklarını iyice soyduğunuz domatesleri rondodan geçirin. Eğer rondonuz yoksa ufak ufak kesebilir veya rendeleyebilirsiniz. Önceden ısıttığınız tavaya zeytinyağı ile birlikte ufak kestiğiniz veya bıçakla ezdiğiniz sarımsakları ekliyoruz. Sarımsakları hafifçe kavurduktan sonra üzerine domatesleri ekliyor, yaklaşık 5 dakika pişiriyoruz. Bu sırada niyokkileri kaynayan suda haşlamaya başlayabilirsiniz. Ortalama 8-10 dakika haşlanmaları yeterli olacaktır. Bu sırada kaynamaya başlayan domates sosunun içine tuz ve karabiberi ve son olarak 2-3 yaprak fesleğeni ekliyoruz. Son kez güzelce karıştırdıktan sonra üzerine haşlanan niyokki suyundan 1 kepçe ilave edin.
  • Niyokkiler haşlandıktan sonra suyunu iyice süzün. Delikli kaşık kullanarak haşlanan niyokkileri yavaş yavaş domates sosunun içine koyun. Orada da yaklaşık 2 dakika pişirin. İşte Niyokki hazır.
  • Sunum için derin bir tabak kullanırsanız niyokkiler sosla daha kolay bütünleşir. Dilerseniz üzerine eski kaşar ve ya parmesan rendeleyip fesleğen yaprağı ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

Yemeye Doyamayacağınız Tavuklu Niyokki Tarifi

Malzemeler:
-4 adet iri patates
-2 adet yumurta
-2 su bardağı un
-2 çorba kaşığı muskat
-3 çorba kaşığı kaşar peyniri ve ya parmesan
Sosu için:
-4 adet pişmiş tavuk şiş
-Yarım kilo domates (suyu az ise biraz salça ekleyebilirsiniz)
-2 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 adet soğan
-2 diş sarımsak
-Bir tutam tuz
-Bir tutam karabiber

  • Öncelikle niyokki hamurunu yaparak başlıyoruz. Kabuklarını soymadığınız patatesleri iyice haşlıyoruz. Haşlandıktan sonra soğumasını bekleyip kabukları soyuyoruz ve rendeliyoruz. Derin bir kabın içine patatesleri, yumurtalar, peyniri ve unu alıp iyice yoğurmaya başlıyoruz. Hamur kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra karışımı unlu tezgâha alıyoruz. Orta kalınlıkta açıp şeritler halinde kesiyoruz ve ardından küp şeklinde tekrar kesiyoruz. Küçük küplerin üzerine çatal yardımıyla tırtıklı bir şekil verdikten sonra dinlenmeye bırakıyoruz. Bu sırada sosumuzu hazırlamaya başlayabiliriz.
  • Sos için zeytinyağını ısıttığımız tavaya sarımsak ve soğanı ekliyoruz. Renkleri koyulaşana kadar kavuruyoruz. Üzerine tavuk şişleri şişten çıkartıp ekliyoruz. (dilerseniz tavukları biraz daha küçültebilirsiniz). 2 dakika kadar tavukları kavurduktan sonra üzerine domatesleri ekliyoruz. Kıvamı koyulaşıncaya kadar pişiriyoruz.
  • Sosumuz kısık ateşte demlenirken niyokki hamurumuzu kaynayan suda 8 dakika haşlıyoruz. Haşlanan niyokkileri iyice süzdükten sonra hafif ateşteki sosun içine koyuyoruz. 2 dakika daha pişiriyoruz. İşte leziz tavuklu niyokki hazır. Servis tabağına koyduktan sonra dilerseniz üzerini nane yaprağı ve parmesan peyniri ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

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