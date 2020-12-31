Çok kolay gnocchi makarna tarifleri

İtalyanlara has, herkesin yapabileceği nefis mi nefis, birbirinden güzel niyokki tariflerimizi sizin için hazırladık. Kolay yapımı ve eşsiz lezzetiyle sofralarınızı süsleyecek olan bu makarnayı yapmak ise çok pratik! Tavuklu, birbirinden güzel soslarıyla kolaylıkla yapabileceğiniz niyokki tariflerini yazının devamında bulabilirsiniz.
Niyokki yapmak için ihtiyacımız olan malzemeler:
-5 adet domates
-1 adet kuru soğan
-1 adet havuç
-3 yaprak fesleğen
-1 çay kaşığı tuz
-Bir tutam karabiber
Hamur için;
-5 adet patates
-2 adet yumurta
-1 su bardağı irmik unu
-2 yemek kaşığı parmesan peyniri
-1 çay kaşığı tuz
-Bir tutam muskat cevizi
Hazırlanışı:
Öncelikle hamuru yaparak başlıyoruz. Patatesleri soymadan güzelce haşlıyoruz. Haşlanan patateslerin biraz soğumasını bekleyip kabuklarını iyice soyuyoruz. Soyulan patatesleri bir çatal yardımıyla püre haline getiriyoruz. Püre halindeki patatesimize yumurtaları, parmesan peynirini, irmik ununu, tuzu, karabiberi ve muskat cevizini ekliyoruz. Tüm malzemeleri nazikçe, poğaça hamuru kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Önceden unladığınız tezgaha yoğurduğunuz karşımı koyup hamuru ince olacak şekilde açıyoruz ve ince şeritler halinde kesiyoruz. Ardından ters yöne kesip küçük küpler elde ediyoruz. Üzerlerini hafifçe unlayıp çatalımızın arka yüzüyle çizik şekli veriyoruz.
Niyokki makarna bir kenarda beklerken domates sosunu yapmaya başlayabilirsiniz. Kabuklarını soyduğunuz domatesleri, havucu ve kuru soğanı küçük parçalar halinde doğruyoruz. Tuzu, karabiberi ve fesleğen yapraklarını ekleyip mutfak robotunda çektirip püre haline getiriyoruz. Hazırlanan püreyi kısık ateşte biraz katılaşana kadar pişiriyoruz.
Bu sırada patatesli küplerini kaynar suya bir tutam tuz atıp yaklaşık 8 dakika haşlıyoruz. Haşlanan küpleri iyice süzdükten sonra domates sosunun içine atıp 1 dakika karıştırıyoruz. Ve Niyokki hazır. Derin bir tabağa koyup üzerini taze nane ile süsleyip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.
Malzemeler:
-2 Adet büyük patates
-1 adet yumurta sarısı
-1 su bardağı un
Domates sosu için:
-3 ve ya 4 çorba kaşığı zeytinyağı
-3 adet orta boy domates
-5 diş sarımsak
-Taze fesleğen
-Bir tutam tuz
-Bir tutam karabiber
Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Önce patatesleri kabukları ile birlikte yaklaşık 30 dakika haşlıyoruz. Haşlanan patatesleri iyice kurulayıp soğuduktan sonra kabuklarını soyuyoruz ve rendeliyoruz. Rendeleme işleminin ardından unlu tezgâhta biraz dinlendirdikten sonra üzerine iyice çırptığımız yumurta sarısını ve bir tutam tuzu ekliyoruz. Ardından hamur kıvamı alana kadar güzelce yoğuruyoruz. Yoğurma işlemi sırasında unu yavaş yavaş eklemek gerekiyor.. Karışım hamurlaşınca orta kalınlıkta olacak şekilde hamurumuzu açıyoruz. Önce şerit halinde kesiyoruz. Sonra küçük kareler elde edecek şekilde kesiyoruz. Üzerlerine bir çatal yardımıyla hafifçe batırıyoruz. Niyokkilerin sosu üzerlerinde iyice tutabilmesi için bu şekli vermek oldukça önemli. Kestiğimiz ve şekillendirdiğimiz bu küçük kareleri hafif unlayıp dinlenmeye bırakıyoruz ve domates sosunun yapımına geçiyoruz.
Malzemeler:
-4 adet iri patates
-2 adet yumurta
-2 su bardağı un
-2 çorba kaşığı muskat
-3 çorba kaşığı kaşar peyniri ve ya parmesan
Sosu için:
-4 adet pişmiş tavuk şiş
-Yarım kilo domates (suyu az ise biraz salça ekleyebilirsiniz)
-2 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 adet soğan
-2 diş sarımsak
-Bir tutam tuz
-Bir tutam karabiber
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