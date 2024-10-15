Çok konuşulacak 'hakem hatası' kararı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt geldi: Teklifi kabul ediyoruz!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu dün NTV'de yaptığı açıklamada Fenerbahçe yönetimine teklifte bulunmuştu. Hatipoğlu "Son 2 sezondur hakemlerle Galatasaray arasında yaşananlar kamuoyunda çok tartışıldı. Her kulüp en çok kendi hakkının yendiği konusunda birtakım açıklamalar yaptı. Ama biz, geçen yıllarda dahil olmak üzere şöyle bir tezimiz var, bunu Erden Timur bu görevi yaparken de söylüyordu, ben de aynı şeyi söylüyorum; Son 2 yıl ve bu ilk 8 hafta dahil, tüm tartışmalı pozisyonlar, kabul edecekleri kulüplerin bir otoriteler tarafından değerlendirilsin. Hangi takım hakem hatalarından ne kadar puan kazanmış, ne kadar puan kaybetmiş, çıksın. O zaman gerçekler ortaya çıkar. Bunlar algı yaparak, televizyon televizyon dolaşarak, hakemlerle ilgili var olduğunu söyleyemedikleri yapılardan bahsetmek.

'HAKEM DE HATA YAPIYOR'

Çoğu yapıları vura vura yıkmakla çözülecek şeyler değil. Önce problemin ne olduğuna bakalım. Hepimiz hata yapıyoruz, hakem de hata yapıyor. Hatta bunu, bugün hakemlerden şikayet eden kulüplerin başında gelen bir rakibimizin başkanı da çeşitli mecralarda bunların hata yapabileceklerini söyledi. Bir algı var, 'Galatasaray'a şu kadar sarı kart gösterildi', bunların hepsi işi speküle etmek için konuşulan rakamlar. Galatasaray'ın 8 hafta sonunda rakiplerine 17 sarı kart çıkarılmış. Fenerbahçe'nin 7 maçta rakiplerine 22 sarı kart çıkarılmış. Bizim az sarı kart gördüğümüz, ki o da doğru bir söylem değil. Galatasaray 12 sarı kart görmüş, Fenerbahçe 13 sarı kart görmüş. 1 sarı kart için bu algıyı yapanların, bir de oynadıkları rakiplere karşı gösterilen sarı kart sayılarına bakmalarını ben tavsiye ederim. Buradan bir yere varamayız. Bir gerçek var, bizim aleyhimize 4 tane penaltı verilmiş ve bu 4 penaltının 4'ü de tartışmalı. Rakibimiz aleyhine hiç penaltı verilmemiş. Tersine baktığımızda, onlar kaç penaltı kazanmış, biz kaç tane penaltı kazanmışız. Bunlar maçın içindeki şartlarla değişebilecek şeyler. Bu rakamlar hiç kimsenin kollandığı ya da kayrıldığı anlamına gelmez" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA: TEKLİFİ KABUL EDİYORUZ

Fenerbahçe Kulübü, Hatipoğlu'nun açıklamalarının ardından resmi internet sitesinden açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

NTV kanalında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Hatipoğlu’nun önerisine yönelik açıklamamızdır.

Sn. Hatipoğlu’nun “Son 2 yıl ve bu ilk 8 hafta dahil, tüm tartışmalı pozisyonlar, kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilsin. Hangi takım hakem hatalarından ne kadar puan kazanmış, ne kadar puan kaybetmiş, çıksın. O zaman gerçekler ortaya çıkar” teklifini kabul ediyoruz. Öncelikle ve ivedilikle bu sezondan başlayarak ilk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız.

"HER ADIMI ATAMAYA HAZIRIZ"

İstedikleri isimleri belirleyerek bu teklifi hayata geçirmek için en kısa sürede kendileriyle diyalog ve görüşme dahil her adımı atmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna vurguluyoruz. Böylelikle; şampiyonluk yarışında Türk futbol tarihinin unutamayacağı skandal hakem hatalarının ve kritik dönemeçlerde yaşananların açıklığa kavuşacağına inanıyoruz.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır