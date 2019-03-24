Çok şaşıracaksınız! Yediklerimizin hangisi sebze, hangisi meyve?

Peki yaygın olarak sebze zannedilen meyveler ve meyve zannedilen sebzeler hangileri? İşte ilk akla gelen birkaç tanesi:

Domates: En yaygın olarak karıştırılanların başında domates geliyor. İçinde çekirdekleri olduğu için domates teknik anlamda meyve sayılıyor. Ancak ticaret söz konusu olduğunda domatesler sebze kategorisinde yer alıyor. Hatta ABD’de 1800’lü yıllarda yüksek mahkemede görülen bir davayla domates kanunen sebze ilan edilmiş.

Üzüm: Üzümün meyve olduğundan kimsenin şüphesi yok. İçinde çekirdeği var ve tatlı çünkü. Ancak asmanın yaprakları sebze kategorisine giriyor. Örneğin sarma bir sebze yemeği…

Avokado: Avokado tatlı olmadığı ve tuzlu tariflerde kullanıldığı için genelde sebze zannediliyor ancak aslında meyve. Hatta avokado tek çekirdekli meyveler kategorisinde yer alıyor.

Taze Fasulye: Taze fasulye denince hiçbirimizin aklına meyve gelmiyor değil mi? Fasulye nedir diye düşününce hepimiz otomatikman sebze cevabını veriyoruz. Ancak içinde taneleri yani tohumları olduğu için taze fasulye meyve kategorisinde yer alıyor.