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Çok şaşıracaksınız! Yediklerimizin hangisi sebze, hangisi meyve?

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 24.03.2019 09:28 | Son Güncelleme

Mutfaklarımızın olmazsa olmazları sebzeler ve meyveler. Ancak bizim yemek yaparken sebze ya da meyve olarak sınıflandırdığımız bazı yiyecekleri bilim insanları o kategoriye koymuyor. Botanik uzmanlarının bakış açısından, çiçekli bir bitkinin yumurtalığından üreyen her şey meyve sayılıyor. Bitkilerin diğer tüm parçaları ise sebze kategorisine giriyor.

Çok şaşıracaksınız! Yediklerimizin hangisi sebze, hangisi meyve?

Peki yaygın olarak sebze zannedilen meyveler ve meyve zannedilen sebzeler hangileri? İşte ilk akla gelen birkaç tanesi:

Domates: En yaygın olarak karıştırılanların başında domates geliyor. İçinde çekirdekleri olduğu için domates teknik anlamda meyve sayılıyor. Ancak ticaret söz konusu olduğunda domatesler sebze kategorisinde yer alıyor. Hatta ABD’de 1800’lü yıllarda yüksek mahkemede görülen bir davayla domates kanunen sebze ilan edilmiş.

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Üzüm: Üzümün meyve olduğundan kimsenin şüphesi yok. İçinde çekirdeği var ve tatlı çünkü. Ancak asmanın yaprakları sebze kategorisine giriyor. Örneğin sarma bir sebze yemeği…

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Avokado: Avokado tatlı olmadığı ve tuzlu tariflerde kullanıldığı için genelde sebze zannediliyor ancak aslında meyve. Hatta avokado tek çekirdekli meyveler kategorisinde yer alıyor.

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Taze Fasulye: Taze fasulye denince hiçbirimizin aklına meyve gelmiyor değil mi? Fasulye nedir diye düşününce hepimiz otomatikman sebze cevabını veriyoruz. Ancak içinde taneleri yani tohumları olduğu için taze fasulye meyve kategorisinde yer alıyor.

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Mısır: Birçok tahıl, bitkinin tohumu ya da çiçeği olduğu için meyveler arasında sayılıyor. Ancak mısırın durumu biraz farklı. Mısır nasıl yediğinize bağlı olarak hem sebze hem de meyve sayılabiliyor. Koçanın üzerindeyken yenen mısır sebze, tanelenmiş halde yenen mısır ise meyve.

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Karpuz: Salatalık ve kabağı görünce sebze diyoruz. Peki ya bu ikisiyle aynı aileden gelen (Cucurbitaceae) karpuza ne diyeceğiz? İlk aklınıza gelen cevap meyveyse yanılıyorsunuz çünkü karpuz da en yakın akrabaları gibi bir sebze aslında.

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Patlıcan: Domatesin yakın dostu patlıcan da birçoğumuz için sebze sınıfında. Sonuçta meyveyle karnıyarık olmaz diye düşünüyoruz. Halbuki içindeki minik çekirdekler, patlıcanı da meyve sınıfına sokuyor.

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Bamya: Sebze olarak tükettiğimiz ama aslında meyve olan bir diğer yiyecek de bamya. Çünkü bamya diye bildiğimiz şey aslında bamya bitkisinin tohumlarının içinde yer aldığı bir kesecikten başka bir şey değil.

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Zeytin: Kahvaltılarımızın olmazsa olmazlarından zeytin için ne düşünürsünüz? Sizce zeytin sebze midir, meyve mi? Doğru cevap meyve olacak. Çünkü hem zeytin bir çiçeğin gelişmiş hali olarak ortaya çıkıyor hem de içinde çekirdekleri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yemek sebze Meyve

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Biber de o zaman meyve. içinde çekirdeği var
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