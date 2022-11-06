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Çok sayıda erkeği böyle tuzağına düşürdü! Meme uçlarına sürüp bayıltmış sonra da...

06.11.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uganda'da 2 aylık yapılan bir çalışmanın ardından erkekleri tuzağına düşürüp onları soyan bir kadın tutuklandı. Kadının erkekleri meme uçlarına sürdüğü bir sakinleştiriciyle bayıltıp soyduğu aktarıldı. Kadının tuzağına düşenler arasında Uganda ordusundaki yüksek rütbeli personel de bulunuyor.

Çok sayıda erkeği böyle tuzağına düşürdü! Meme uçlarına sürüp bayıltmış sonra da...

Uganda'da bir kadının, meme uçlarına sakinleştirici sürüp erkekleri bayıltıp soyduğu haberi gündem oldu. 2 ay süren çalışmalar sonucunda yakalanan Lydia Nakatizi Asiimwe isimli kadın, tutuklandı.

ORDUDAKİ PERSONEL DE KURBANLAR ARASINDA

Tutuklanan kadının meme uçlarına uyuşturucu sürüp erkekleri soyduğu öne sürüldü. Uganda'nın başkenti Kampala'nın Kawempe semtindeki barların güvenlik kamerası görüntüleri sonrası tutuklanan kadının kurbanları arasında ordudaki yüksek rütbeli personel de bulunuyor.

Polis sözcüsü Fred Enanga, kadının yakalanmasına neden olanın son kurbanı olduğunu söyledi. Enanga, "Bu kurban, bize bu kadınını kendisine uyuşturucu verdiğini, sonra onu arabasına taşıdığını ve orada soyduğunu söyledi" dedi.

"GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASINI İSTEMEDİLER"

Güvenlik kaynakları, kadının tuzağına düşürdüğü erkekleri uyuşturucu verip barlardan uzaklaştırdığını veya araçlara sürüklediğini söyledi.

Olayın bu zamana kadar çıkmamasıyla ilgili olarak yetkililer, tuzağa düşenlerin gerçeğin ortaya çıkmamasını istemesi ve çoğu zaman birbirleriyle örtüşmeyen komik hikayeler anlatması olduğunu aktardı.

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Uganda

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