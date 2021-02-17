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  4. 'Çok sıkıcılar' demişti! Arzum Onan'dan Ahmet Hakan'a cevap

'Çok sıkıcılar' demişti! Arzum Onan'dan Ahmet Hakan'a cevap

17.02.2021 14:28 | Son Güncelleme:
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'Çok sıkıcılar' demişti! Arzum Onan'dan Ahmet Hakan'a cevap

Eski manken ve oyuncu Arzum Onan, oğlu Can ile alışveriş yapmak için geldiği Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Onan, gazeteci Ahmet Hakan'ın o eleştirisine yanıt verdi.

Ünlü model ve oyuncu Arzum Onan, gazeteci Ahmet Hakan'ın "Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan çifti feci sıkıcı" sözlerine cevap verdi.

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'GÜLÜP GEÇTİK'

Snob Magazin'e konuşan güzel oyuncu, "Gülüp geçtik. Çok fazla konuşulacak bir durum değil" demekle yetindi.

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Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile mutlu evliliğinin sırrını şu sözlerle anlattı:

"Sorunları biriktirmemek, alttan almayı bilmek -her iki taraf için de geçerli-, sevgi ve saygının yanında, ilişkinin kimyası, karakter uyumu, beklentiler gibi aslında herkesin bildiği kağıt üzerinde doğrular var elbette. Biz tüm bunların ortalamasını almayı başardık sanırım."

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AHMET HAKAN NE DEMİŞTİ?

“Türkiye’den Sevgililer Günü için bir çift seçmek durumunda kalsam... Galiba Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftini seçerim” diyen Ahmet Hakan, devamında ise dikkat çeken ifadeler kullandı: “Ama bu seçim, bu çiftin feci sıkıcı bir çift olduğu gerçeğini zerre kadar etkilemez.”


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