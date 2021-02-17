'Çok sıkıcılar' demişti! Arzum Onan'dan Ahmet Hakan'a cevap

Ünlü model ve oyuncu Arzum Onan, gazeteci Ahmet Hakan'ın "Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan çifti feci sıkıcı" sözlerine cevap verdi.

'GÜLÜP GEÇTİK'

Snob Magazin'e konuşan güzel oyuncu, "Gülüp geçtik. Çok fazla konuşulacak bir durum değil" demekle yetindi.

Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile mutlu evliliğinin sırrını şu sözlerle anlattı:

"Sorunları biriktirmemek, alttan almayı bilmek -her iki taraf için de geçerli-, sevgi ve saygının yanında, ilişkinin kimyası, karakter uyumu, beklentiler gibi aslında herkesin bildiği kağıt üzerinde doğrular var elbette. Biz tüm bunların ortalamasını almayı başardık sanırım."

AHMET HAKAN NE DEMİŞTİ?

“Türkiye’den Sevgililer Günü için bir çift seçmek durumunda kalsam... Galiba Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftini seçerim” diyen Ahmet Hakan, devamında ise dikkat çeken ifadeler kullandı: “Ama bu seçim, bu çiftin feci sıkıcı bir çift olduğu gerçeğini zerre kadar etkilemez.”



