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  4. "Çok tatlısın!" diye haykırdı... Çocuklarının yeni bakıcısı o robot mu olacak merak konusu oldu!

"Çok tatlısın!" diye haykırdı... Çocuklarının yeni bakıcısı o robot mu olacak merak konusu oldu!

19.11.2024 16:43
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
19.11.2024 16:43
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Milyarder reality şov yıldızı ve kendi markasının kurucusu Kim Kardashian, teknolojinin insana benzeyen son haliyle gündemde. Milyarder kadın, Elon Musk'ın robotuyla dans etti, oyun oynadı. Robota öpücük atmayı bile öğreten 4 çocuk annesi Kardashian, robotun o hallerini görünce dayanamadı "Çok tatlısın!" diye haykırdı. O görüntülerden sonra ünlü şov yıldızının çocuklarına robotun bakıp bakmayacağı merak konusu oldu.

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Tesla tarafından geliştirilen piyasaya sürülmemiş bir insansı robot, dün Kim Kardashian tarafından sosyal medya hesaplarında odak noktası oldu. Elon Musk tarafından Kim Kardashian'a gönderilen robot, dünyaca ünlü ismin yeni eğlencesi oldu.

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ÇOCUKLAR ONA MI EMANET OLACAK

Kardashian'ın robota yaptırdığı hareketler viral oldu. Ünlü isim robota kalp yaptırdı, dans ettirdi... O anları gören takipçileri, adından basında sansasyonel olaylarla sık sık duyuran üünlü kadının çocuklarını bu robota emanet edip etmeyeceğini merak etti.

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EVİN YENİ HİZMETLİSİ

Musk, geçen ay “We, Robot” başlıklı bir Tesla konferansında robotun prototipini tanıttı . Kalabalığa, Optimus'un “öğretmen olabileceğini, çocuklarınıza bakabileceğini, köpeğinizi gezdirebileceğini, çimlerinizi biçebileceğini, market alışverişinizi yapabileceğini, sadece arkadaşınız olabileceğini” söyledi. Bu robotların, engebeli zeminlerde hareket etmek için gereken temel teknolojiye sahip olmadıkları bildirildi.

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FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Tesla CEO'su Elon Musk'a göre, Optimus olarak da bilinen Tesla Gen 2 insansı robotlarının üretimi 2026'ya kadar hızla devam edecek. Ancak Tesla, bu robotları önümüzdeki yılın başlarında şirket içi kullanım için devreye almayı planlıyor. Piyasaya sürüldüğünde ise Tesla botlarının fiyatı 20.000 ile 30.000 dolar arasında olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Kim Kardashian Tesla robot
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