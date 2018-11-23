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Çok tehlikeli! Et yiyen bakteri bu hale getirdi

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 23.11.2018 10:46 | Son Güncelleme

47 yaşındaki kadının hayatı yüzüne yerleşen bir bakteri nedeniyle cehenneme döndü.

Yüzünün sol kısmını tamamen kaybeden kadın, ameliyat masasına yatmak zorunda kaldı.

Et yiyen bakteri hayatını sonsuza dek değiştirdi

Geçtiğimiz yıl ocak ayında mutfakta yere düşen ve alın kemiği kırılan Donna, önemli bir şeyi olmadığını düşündü.
Fakat Donna'nın kızı annesini hastaneye götürdü.
Donna'nın bedeni bir süre sonra morarmaya ve böbrekleri çalışmamaya başladı.
Nadir görülen bakteri Donna'nın yüzünü yemeye başladı.
Yüzü günden güne yok olan Donna acil olarak ameliyata alındı.
11 saatlik ameliyat öncesinde Donna 4 gün komada kaldı.
Operasyon sonrasında Frankenstein gibi göründüğünü söyleyen Donna, aynada kendisine baktığında ağladığını anlattı.
Operasyonun ardından bir süre sonra Donna bu kez yüz değiştirme operasyonu geçirdi.
Doktorlar Donna'nın hasarlı yüz dokusunu çıkarmaya başardı ve böylece talihsiz kadın yeni yüzüne kavuştu.
Doktorlar, Donna'nın yaşamasının bile mucize olduğunu söylüyor.
Yüz değiştirme ameliyatı başarı ile sonuçlanan Donna, ikinci hayatını yaşamaya başladığını belirtiyor.
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Anahtar Kelimeler:
et yiyen bakteri ameliyat

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