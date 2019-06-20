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Çok tuhaflar! İnsan yüzüne benzeyen köpek maskeleri satışa çıktı

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 20.06.2019 11:13 | Son Güncelleme

İnternette köpekler için öyle bir ürün satışa çıktı ki gören hayret ediyor. Komiklikle tuhaflık arasında bir his uyandıran köpek maskelerini gördüğünüzde siz de ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Sebebi neydi ki diyeceğiniz bu ürünlerin üretim amacı ise daha ilginç...

Çok tuhaflar! İnsan yüzüne benzeyen köpek maskeleri satışa çıktı

Bir internet sitesinde satışa çıkan bu köpek maskeleri için komik mi desek korkunç mu desek bilemedik. Pet Entertainment Spoofs, AXAYINC adlı yenilik mağazasında satışa çıkan maskelerin oldukça tuhaf oldukları kesin...

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Lateksden yapılan maskelerin ağzı abartılı özelliklere sahip bir insan yüzünün alt yarısına benzeyen şekilde tasarlanmış. Pouty kırmızı dudaklar, kocaman pürüzlü dişler ya da bir puroyu tıkayan bir ağzı olan bu eğlenceli maskelerle, yolda evcil hayvanınızı gezdirirken bütün bakışları üzerinize çekeceğiniz su götürmez bir gerçek.

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Bu maskeler, evcil hayvanların ısırmasını önlemek ve kirli yiyecekleri yememesi için tasarlanmış.

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Markaya göre nefes almayı engellemeyecek şekilde tasarlanan maskelerde hem ağız hem de burun kısmı açıktır.

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Bu maskeler çoğu cins tarafından giyilebilse de küçük köpekler için uygun değildir.

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Parodi maskelerinin tanesi 8.89 dolara satılıyor.

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