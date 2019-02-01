Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.02.2019 14:50 | Son Güncelleme

Rusya'da bir binanın çatısından gelen gürültüyü duyan ve yola düşen küçük parçaları görenler, binanın önünden kaçıştı. Çatı büyük bir gürültü ile çöktü. İnsanların yola düşen büyük parçalardan ramakla kurtulduğu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay Rusya'nın Bryansk şehrinde önceki gün meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda, binanın önünden geçmekte olanların duydukları gürültü sonrası önce çatıya baktıkları; ardından düşen küçük parçaları fark ederek hızla kaçıştıkları görülüyor.

İnsanların bulunduğu noktalardan kaçmasının ardından çatı çöküyor. Binanın hemen köşesinde bulunan büfeden alışveriş yapan bir kadının son anda kaçtığı ve kopan parçaların kadının kaçtığı o bölgeye de düştüğü görülüyor. Yetkililer, çatının biriken kar ve zayıf bağlantılar nedeni ile çökmüş olmasından şüphelenildiğini belirtti. (DHA)

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