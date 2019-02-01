Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Olay Rusya'nın Bryansk şehrinde önceki gün meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda, binanın önünden geçmekte olanların duydukları gürültü sonrası önce çatıya baktıkları; ardından düşen küçük parçaları fark ederek hızla kaçıştıkları görülüyor.
İnsanların bulunduğu noktalardan kaçmasının ardından çatı çöküyor. Binanın hemen köşesinde bulunan büfeden alışveriş yapan bir kadının son anda kaçtığı ve kopan parçaların kadının kaçtığı o bölgeye de düştüğü görülüyor. Yetkililer, çatının biriken kar ve zayıf bağlantılar nedeni ile çökmüş olmasından şüphelenildiğini belirtti. (DHA)
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