Colin Farrell’i The Batman setinde tanıyamadılar

Paylaşılan fragmanla şimdiden yılın en çok beklenen filmlerinden biri haline gelen The Batman, izleyicilerden tam not aldı. Filmde Komiser Gordon’u canlandıran Jeffrey Wright da çoğu kişi gibi Colin Farrell’ı çekimler sırasında tanıyamamış. Ağır bir makyajla bambaşka birine dönüşen Farrell’ı ilk bakışta tanımak mümkün değil.

SiriusXM’e bağlı The Jesss Cagle Show programına konuk olan ünlü oyuncu Jeffrey Wright, geçen hafta yayınlanan The Batman fragmanıyla alakası sorulara da cevap verdi. Matt Reeves’in bakış açısından çok memnun olduğunu dile getiren Wright, çekimler sırasında Oswald Cobblepot, nam-ı değer Penguin’i canlandıran Colin Farrell’ı tanımadığını da itiraf etti.

Program sırasında Wright şu açıklamayı yaptı,