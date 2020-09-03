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Colin Farrell’i The Batman setinde tanıyamadılar

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

The Batman filminin fragmanı gündeme bomba gibi düşmüştü. Fragmanın beğenilmesinin yanı sıra filmin başrol oyuncularından Cokin Farrell’in inanılmaz değişimi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Colin Farrell’i The Batman setinde tanıyamadılar

Paylaşılan fragmanla şimdiden yılın en çok beklenen filmlerinden biri haline gelen The Batman, izleyicilerden tam not aldı. Filmde Komiser Gordon’u canlandıran Jeffrey Wright da çoğu kişi gibi Colin Farrell’ı çekimler sırasında tanıyamamış. Ağır bir makyajla bambaşka birine dönüşen Farrell’ı ilk bakışta tanımak mümkün değil.

SiriusXM’e bağlı The Jesss Cagle Show programına konuk olan ünlü oyuncu Jeffrey Wright, geçen hafta yayınlanan The Batman fragmanıyla alakası sorulara da cevap verdi. Matt Reeves’in bakış açısından çok memnun olduğunu dile getiren Wright, çekimler sırasında Oswald Cobblepot, nam-ı değer Penguin’i canlandıran Colin Farrell’ı tanımadığını da itiraf etti.

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Program sırasında Wright şu açıklamayı yaptı,

Gerçekten inanılmazdı. Colin birgün sete geldi ve ben onun yanından geçiş gittim. Sonra etrafa bakıp ‘Colin nerede? Çekim yapacak mıyız?’ diye sormaya başladım. Çok garipti.

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