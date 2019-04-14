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Colin Kazım'ın takımı Veracruz 9-2'lik yenilgiyle tarihe geçti

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 14.04.2019 16:27 | Son Güncelleme

Meksika Kapanış Ligi'nde Colin Kazım-Richards'ın da forma giydiği Veracruz, deplasmanda Pachuca'ya 9-2 yenildi. 9-2'lik mücadele Meksika ligi tarihinin en gollü maçı oldu.

Colin Kazım'ın takımı Veracruz 9-2'lik yenilgiyle tarihe geçti

Hidalgo Stadı'nda oynanan 14. hafta maçında Veracruz'u 9-2 mağlup eden Pachuca, tarihi bir skora imza attı. 11 golün atıldığı bu karşılaşma, açılış ve kapanış adıyla oynandığı tarihten bu yana Meksika liginin en gollü maçı oldu.

Ev sahibi Pachuca'nın gollerini 16, 25 ve 88. dakikalarda Leonardo Ulloa, ikincisi penaltıdan olmak üzere 28 ve 56. dakikalarda Franco Jara, 31. ve 84. dakikalarda Victor Guzman, 34. dakikada Raul Lopez Gomez, 44. dakikada Edwin Cardona attı.

Veracruz'un gollerini ise 40. dakikada Diego Chavez ve 81. dakikada bir dönem Türkiye Milli Takımı'nda da forma giyen Colin Kazım-Richards kaydetti. Ligde Pachuca 24 puanla 4'üncü, Veracruz ise 4 puanla 18. sırada bulunuyor.

Türkiye'de Bursaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'da da top koşturan 32 yaşındaki İngiliz asıllı Türk futbolcu Colin Kazım, sezon başında Veracruz'a transfer olmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Colin Kazım-Richards Veracruz Pachuca

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