Colin Kazım Richards itiraflarıyla herkesi şaşkına çevirdi! Pirlo ve sigara itirafı...

Süper Lig'de daha önce birçok takımda forma giyen, geçtiğimiz sezonu ise Fatih Karagümrük'te tamamlayan Colin Kazım-Richards, katıldığı programda ilginç bir itirafta bulundu.

"OYUNCULAR SÜREKLİ SİGARA İÇİYORDU"

Filthyfellas isimli podcast yayınında konuşan deneyimli oyuncu yaptığı açıklamda, "Geçen yıl Karagümrük'te bazı oyuncular sürekli sigara içiyordu. Devre arasında bile Pirlo konuşurken sigara içenler oluyordu. Bu benim için tamamen farklı bir kültürdü" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DA OYNADI

Bu sezon herhangi bir takımla anlaşmayan Colin Kazım-Richards, 2007'de Sheffield'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve daha sonra Süper Lig'de Galatasaray, Bursaspor ve Karagümrük formalarıyla boy göstermişti.

Antigua & Barbudalı bir baba ve Kıbrıs Türkü bir annenin çocuğu olarak 1986'da dünyaya gelen Colin Kazım, A Milli Takımımızın formasını da 37 maçta giyerken 2 de gol katkısı vermişti.

