SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük
  4. Colin Kazım Richards itiraflarıyla herkesi şaşkına çevirdi! Pirlo ve sigara itirafı...

Colin Kazım Richards itiraflarıyla herkesi şaşkına çevirdi! Pirlo ve sigara itirafı...

12.10.2023 07:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geride bıraktığımız sezonu Fatih Karagümrük formasıyla tamamlayan ve takımdan ayrılan Colin Kazım, yaptığı itiraflarla herkesi şaşkına çevirdi.

Süper Lig'de daha önce birçok takımda forma giyen, geçtiğimiz sezonu ise Fatih Karagümrük'te tamamlayan Colin Kazım-Richards, katıldığı programda ilginç bir itirafta bulundu.

"OYUNCULAR SÜREKLİ SİGARA İÇİYORDU"

colin-kazim-richards-karagumruk-2022-1670492692-98205

Filthyfellas isimli podcast yayınında konuşan deneyimli oyuncu yaptığı açıklamda, "Geçen yıl Karagümrük'te bazı oyuncular sürekli sigara içiyordu. Devre arasında bile Pirlo konuşurken sigara içenler oluyordu. Bu benim için tamamen farklı bir kültürdü" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DA OYNADI

430244

Bu sezon herhangi bir takımla anlaşmayan Colin Kazım-Richards, 2007'de Sheffield'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve daha sonra Süper Lig'de Galatasaray, Bursaspor ve Karagümrük formalarıyla boy göstermişti.

Antigua & Barbudalı bir baba ve Kıbrıs Türkü bir annenin çocuğu olarak 1986'da dünyaya gelen Colin Kazım, A Milli Takımımızın formasını da 37 maçta giyerken 2 de gol katkısı vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modric'ten maç öncesi Arda Güler sözleri!Modric'ten maç öncesi Arda Güler sözleri!
Beklenmedik ayrılık! G.Saray'dan, Arabistan'a gidiyorBeklenmedik ayrılık! G.Saray'dan, Arabistan'a gidiyor
Dalic'den itiraf! "Bizim için en zor maç"Dalic'den itiraf! "Bizim için en zor maç"
Anahtar Kelimeler:
son dakika colin kazım karagümrük Süper Lig de sezon formaları bıraktı süper li da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.