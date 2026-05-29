Çölün ortasına kuracaklar! Dünyanın en büyüğü olacak: Tam 28 milyar Sterlin

Plan kapsamında, Emirates dahil Dubai merkezli tüm büyük havayolu şirketlerinin operasyonlarının DWC’ye aktarılması hedefleniyor. Böylece DXB’nin yerini, dünyanın en büyük havacılık merkezi olması amaçlanan yeni bir mega havalimanı alacak.
Al Maktoum Uluslararası Havalimanı’nın genişletme projesi yaklaşık 28 milyar sterlinlik yatırımla yürütülüyor. Tamamlandığında havalimanının yılda 260 milyon yolcu kapasitesine ulaşması ve dünyanın en yoğun hava trafiğine sahip noktası olması bekleniyor.
Projede 5 paralel pist ve yaklaşık 400 uçuş kapısı yer alacak. Dubai Aviation Engineering Projects (DAEP), yeni havalimanının “akıllı sistemler ve yolcu odaklı altyapı” ile modern bir seyahat deneyimi sunacağını belirtiyor.
Yetkililer, DXB’den DWC’ye geçişin yaklaşık 2032 yılı civarında başlamasının planlandığını, tüm projenin ise 2057 yılına kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade ediyor. DXB’nin şehir içi sıkışmış yapısı nedeniyle genişleme imkânının kalmaması, bu kararın en önemli gerekçelerinden biri olarak gösteriliyor.
Dubai Airports CEO’su Paul Griffiths, iki büyük havalimanının aynı bölgede sürdürülebilir olmadığını belirterek, “Tüm hizmetleri DWC’ye devredeceğiz” açıklamasında bulundu.
Yeni havalimanı, yapımı süren Etihad Rail yüksek hızlı tren hattına da bağlanacak. Bu hat sayesinde Dubai ile Abu Dhabi arasındaki ulaşım süresinin yaklaşık 30 dakikaya düşmesi hedefleniyor.
