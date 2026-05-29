Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Türkiye dünyaya duyurdu: Radara yakalanmıyor, gördüğü an yok ediyor!

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretilen Türkiye'nin ilk akıllı dip mayını 'Malaman' ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Buna göre; Malaman, üzerindeki akustik, manyetik ve basınç senyörleriyle hedeflerini uzak mesafe ve derinliklerde tespit edebiliyor; gemi, denizaltı ve uçaklardan (insansız platformlar dahil) denize dökülebiliyor.

Türkiye dünyaya duyurdu: Radara yakalanmıyor, gördüğü an yok ediyor!
Çiğdem Berfin Sevinç

MKE tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; deniz dibinin yapısına uygun olarak tasarlanan Malaman, aşırı ısınma ve mermi çarpmalarından etkilenmeden güvenli şekilde görev yapabiliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine giren Malaman, 400 kilogramı duyarsız su altı patlayıcı olmak üzere yaklaşık 600 kilogram ağırlığa sahip. Malaman, su altında meydana gelen akustik, manyetik ve basınç değişimlerini gerçek zamanlı olarak algılama, analiz etme ve değerlendirebilme kabiliyetine sahip. Yüksek teknolojili sensörler ile donatılan sistem, bu kabiliyeti sayesinde fırkateyn, denizaltı, hücumbot ve tankerleri tespit edip, bilgiyi anlık olarak yönetim merkezine bildiriyor. Algılayıcılardan gelen sinyalleri işleme kabiliyetine sahip Ateşleme Sistemi, farklı parametrelerle ayarlanabiliyor ve tespit edilen düşman hedefini, patlayıcıyı ateşleyerek başarıyla etkisiz hale getiriyor. Kontrolsüz patlamanın önüne geçilmesi ve emniyetin sağlanması amacıyla mayının üzerinde çoklu kilit düzenekleri bulunuyor.

Türkiye dünyaya duyurdu: Radara yakalanmıyor, gördüğü an yok ediyor! 1

DENİZ TABANINDA TESPİT EDİLMESİ ZOR

Malaman, sahip olduğu özel gövde yapısıyla mayın tarama sonarlarının deniz tabanında kendisini tespit etmesini zorlaştırırken; akustik yansıtıcılığını en aza indirmek ve görsel gizliliğini artırmak amacıyla geliştirilen 3 farklı özel kompozit kılıf sayesinde bu avantajını daha da güçlendiriyor. Deniz tabanının doğal yapısına uygun şekil ve renklerde tasarlanan bu kılıflar, Malaman'ın yandan taramalı sonarlar ve otonom sualtı araçları tarafından tespit edilme ihtimalini de en düşük seviyeye indiriyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Türkiye dünyaya duyurdu: Radara yakalanmıyor, gördüğü an yok ediyor! 2

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kıyıya kadar geldi! Zehirli tür Marmara Denizi'nde görüntülendiKıyıya kadar geldi! Zehirli tür Marmara Denizi'nde görüntülendi
Sadece zayıflattığı sanılıyordu: Farklı etkileri ortaya çıktıSadece zayıflattığı sanılıyordu: Farklı etkileri ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
deniz mke
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.