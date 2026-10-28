Çölün ortasına yüzlerce metal ağaç diktiler! Dallarında yaprak yerine şişeler var

Amerika'da Mojave Çölü'nde Elmer's Bottle Tree Ranch olarak bilinen bu alan, 2000'li yıllarda Elmer Long'un babasından kalan şişeleri değerlendirmeye karar vermesiyle başladı. Long'un tek bir direk üzerinde denediği fikir zaman içerisinde büyüyerek 200'den fazla metal ağacın ve 1000'i aşkın şişenin bulunduğu devasa bir koleksiyona dönüştü.

HER ŞEY BABASIYLA TOPLADIĞI ŞİŞELERLE BAŞLADI

Elmer Long'un sıra dışı koleksiyonunun temelleri çocukluk yıllarında atıldı. Long, 1950'li yıllarda uçak mühendisi olan babası Elmer Long Sr. ile Mojave Çölü'nde zaman geçiriyor ve karşılarına çıkan ilginç nesneleri topluyordu.

Şişeler de baba-oğulun topladığı nesneler arasındaydı. Yıllar içerisinde biriken koleksiyonun önemli bir bölümü daha sonra Long'a kaldı. Long da şişeleri Kaliforniya'nın Oro Grande bölgesindeki evinin bulunduğu Route 66 yakınlarına taşıdı. Şişeler, metal borular ve farklı eski eşyalar bir süre burada bekletildi. Long'un koleksiyonu bambaşka bir şeye dönüştürmesi ise 2000 yılı civarında başladı.

İLKİNİ YAPTI, SABAH GÖRDÜĞÜ MANZARA HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Long, ilk olarak ahşap bir direğin üzerine şişeler yerleştirerek bir “şişe ağacı” yaptı. Ertesi sabah güneş ışığının renkli camlardan geçerken oluşturduğu görüntüyü görünce daha fazlasını yapmaya karar verdi.

İlk denemenin ardından koleksiyon hızla büyümeye başladı. Long, 2002 yılına gelindiğinde zamanının büyük bölümünü bu ağaçları yapmaya ayırıyordu.

Ahşap direklerin yerini zamanla metal borular aldı. Borulara dalları andıracak şekilde metal parçalar kaynaklandı ve şişeler bu dalların üzerine geçirildi. Sonunda alan, 200'den fazla şişe ağacının bulunduğu sıra dışı bir “ormana” dönüştü.

1000'DEN FAZLA ŞİŞE SERGİLENİYOR

Yaklaşık 2 acre'lık, yani 8 bin metrekareyi aşan alanda bugün 1000'den fazla şişenin sergilendiği belirtiliyor. Üstelik koleksiyon yalnızca şişelerden oluşmuyor.

Alan içerisinde şişelerle doldurulmuş bir tekne, eski bir füze gövdesinden yapılan ağaç ve farklı noktalara yerleştirilmiş gitar, sörf tahtası ve sakız makinesi gibi sıra dışı nesneler de bulunuyor.

Long'un yol kenarlarından ve atık alanlarından topladığı çeşitli parçalar da zaman içerisinde koleksiyona dahil edildi. Böylece başlangıçta babasından kalan şişeleri değerlendirmek için ortaya çıkan fikir, yıllar içerisinde açık hava sanat alanını andıran dev bir koleksiyona dönüştü.

RÜZGAR ESTİĞİNDE ŞİŞELERDEN SESLER YÜKSELİYOR

Şişe ağaçlarının en ilginç özelliklerinden biri de rüzgarlı havalarda ortaya çıkıyor. Metal dallara yerleştirilen farklı boyutlardaki cam şişeler, rüzgarın etkisiyle çeşitli sesler çıkarıyor. Güneş ışığında farklı renklere bürünen alan, bu özelliğiyle de Route 66 üzerinde seyahat edenlerin dikkatini çekiyor.

ELMER LONG 2019'DA HAYATINI KAYBETTİ

Bu sıra dışı alanı meydana getiren Elmer Long, 22 Haziran 2019'da 72 yaşında hayatını kaybetti. Long'un ölümünün ardından alan aynı yıl yeniden ziyarete açıldı ve bakımını oğlu Elliott üstlendi.

Ancak yıllar geçtikçe açık havada bulunan yüzlerce eserin korunması da zorlaştı. Hava koşulları, zamanın etkisi ve bakım masrafları koleksiyonun devamlılığını zorlaştırırken Long'un oğlu alanı ayakta tutmaya çalışmayı sürdürüyor.

Route 66'nın 11 Kasım 2026'da 100. yılını dolduracak olması nedeniyle bölgeye gelecek ziyaretçi sayısının da artması bekleniyor.

Elmer Long'un babasından kalan birkaç şişeyi değerlendirme fikriyle başlayan hikaye, bugün çölün ortasında 200'den fazla metal ağaç ve 1000'i aşkın şişeden oluşan sıra dışı bir miras olarak yaşamaya devam ediyor.