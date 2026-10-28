Fil derisinden esinlenildi: Bu çimento sayesinde klimaya ihtiyaç kalmıyor

ABD'deki Pennsylvania Üniversitesi araştırmacıları, fil derisindeki çatlak ve oluklardan esinlenerek yeni bir çimento bazlı kaplama geliştirdi. Çatlakların suyu dağıtmasını ve gözenekli yapının suyu tutmasını sağlayan malzeme, buharlaşma yoluyla yüzeyin soğumasına yardımcı oluyor.

2026 yılında Advanced Materials dergisinde yayımlanan araştırmada, çimento ile diyatomlu toprak karışımından hazırlanan kaplamanın suyu 50 milisaniyeden kısa sürede emdiği belirlendi.

SICAKLIK FARKI 20 DERECEYE ULAŞTI

Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde, yeni kaplamanın altındaki sıcaklık yaklaşık 32 derece ölçüldü. Çatlaklı geleneksel sıva kullanılan yüzeyde sıcaklık 42 dereceye, çatlaksız sıvada ise 52 dereceye ulaştı.

Böylece deney modelinde yeni kaplama ile geleneksel sıva arasında 20 dereceye varan sıcaklık farkı gözlemlendi.

KLİMA KULLANMADAN SOĞUTMA HEDEFLENİYOR

Suyun gözeneklerde tutulması ve yavaşça buharlaşmasıyla çalışan sistem, kompresör veya soğutucu gaz gerektirmiyor. Araştırmacılar, malzemenin çatı ve cephelerde kullanılarak binaların soğutulmasına katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor.