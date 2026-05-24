Çölün ortasından milyonlar fışkırdı! Son 17 yılın en büyüğü

Orta Doğu’da tansiyon her geçen gün yükselirken enerji piyasalarını hareketlendiren sürpriz bir gelişme Mısır’dan geldi. ABD, İsrail ve İran hattındaki kriz nedeniyle petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, 21 Mayıs'ta batı çölünde büyük bir petrol ve doğalgaz sahası keşfedildiğini duyurdu.

Bakanlık, bunun son 15 yılda bölgede yapılan en büyük keşif olduğunu ortaya koydu.

DEV REZERV GÜNEY BOSTAN’DA BULUNDU

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre keşif, “Güney Bostan-1X” isimli arama kuyusunda yapılan çalışmalar sırasında ortaya çıktı. Sondaj ekiplerinin bölgede yürüttüğü incelemelerde 121 metre kalınlığında petrol ve doğalgaz katmanına ulaşıldı.

İlk analizlere göre sahada yaklaşık 9 milyar metreküp doğalgaz ile 10 milyon varil ham petrol ve kondensat bulunduğu değerlendiriliyor. Toplam rezervin ise yaklaşık 70 milyon varil petrol eşdeğerine ulaştığı belirtiliyor.

Bu keşif, mevcut altyapı ve üretim tesislerine sadece 10 km uzaklıkta olması ve üretim sistemine erken bağlantı imkanı sağlaması nedeniyle stratejik öneme sahip olmasıyla öne çıkıyor.