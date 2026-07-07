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Kışı aratmayan görüntüler: Temmuz ayında karla mücadele

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, temmuz ayında yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, kışın yağan kardan kapanan 3 bin 500 rakımlı Cilo Dağı'ndaki İkiyaka ve Sat Gölleri ve askeri üs bölge güzergahındaki kardan kapanan 17 kilometrelik yolun 14 kilometresini ulaşıma açtı.

Kışı aratmayan görüntüler: Temmuz ayında karla mücadele

İlçe Özel İdaresi ekipleri, kış boyunca ulaşıma kapalı kalan yayla ve askeri üs bölgesi yollarını açmak amacıyla yaklaşık 20 gündür 2 ayrı noktada çalışma yürütüyor.

Kışı aratmayan görüntüler: Temmuz ayında karla mücadele 1

Ekipler, besicilerin yaylalara ulaşımını sağlamak için iş makineleriyle yollardaki kar kütlelerini temizliyor. 3 bin 500 rakımlı Cilo Dağı’ndaki İkiyaka ve Sat Gölleri ile askeri üs bölge yolunun ulaşımının sağlandığı 17 kilometrelik yolun 14 kilometresi ulaşıma açıldı, kalan bölümün açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kışı aratmayan görüntüler: Temmuz ayında karla mücadele 2

Bölgede yaz mevsimi yaşanmasına rağmen yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar örtüsü görüntüsü ise kışı aratmıyor. Ekiplerin de yol açma çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp yaylalara ulaşımı tamamen sağlaması hedefleniyor.

Kışı aratmayan görüntüler: Temmuz ayında karla mücadele 3

Kışı aratmayan görüntüler: Temmuz ayında karla mücadele 4

Kışı aratmayan görüntüler: Temmuz ayında karla mücadele 5

Kışı aratmayan görüntüler: Temmuz ayında karla mücadele 6

Kışı aratmayan görüntüler: Temmuz ayında karla mücadele 7

Kışı aratmayan görüntüler: Temmuz ayında karla mücadele 8


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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