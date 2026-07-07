Delik deşik kayaların arasında! Dünya bu freskleri görmeye o ilimize akın ediyor

UNESCO Dünya Mirası listesindeki Göreme Açık Hava Müzesi'nin içinde yer alan Karanlık Kilise, İncil ve Tevrat'ta yer alan bazı sahnelerin 11. yüzyılın sonlarında duvar ve kubbelerine yansıtıldığı canlı renklerini muhafaza eden freskleri ile ön plana çıkıyor.

Uzun yıllar kapalı kaldıktan sonra restorasyon çalışmalarının ardından 1990'da ziyarete açılan tarihi yapı, "Doğum", "Beytüllahim'e yolculuk", "Vaftiz", "Lazarus'un diriltilmesi", "Kudüs'e giriş", "Üç müneccimin tapınması", "Son akşam yemeği" ve "İsa çarmıhta" başta olmak üzere çok sayıda sahnenin yer aldığı freskleri ile turistlerin dikkatini çekiyor.

Tüf kayaya oyulmuş haç planlı kilise, merkezi kubbe, dört sütun ve üç apsisten oluşuyor.

YILLARDIR ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Karanlık Kilise'de 2016 yılında 58 bin 120, 2017'de 59 bin 91, 2018'de 116 bin 659, 2019'da 120 bin 908, 2020'de 33 bin 209, 2021'de 63 bin 323, 2022'de 172 bin 168, 2023'te 163 bin 941, 2024'te 156 bin 534, 2025 yılında ise 100 binden fazla ziyaretçi ağırlandı.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur, kilisenin asırlar önce metal aletlerle uzun uğraşlarla oyulan kaya yapının içine imar edildiğinin bilindiğini söyledi.

O dönem manastır olarak kullanılan Göreme Açık Hava Müzesi'nin içinde ayrı birim olarak yer alan kilisenin, ziyaretçileri adeta zamanda yolculuğa çıkardığını anlatan Onur, şöyle konuştu:

"1980-1990 yıllarında 10 yıl boyunca temizlik ve restorasyon çalışması yapıldı. Sanki 12. yüzyılda zaman dondurulmuş gibi korunmuş şekildedir. Buradaki kilisenin varlığı çok sonraları fark ediliyor. Bu süreçte de doğal olarak korunmuş. İçinde sahneleri kronolojik olarak görüyoruz. Kubbelere peygamberler ve Hz. İsa'nın figürleri resmedilmiş. Bu kilisenin en büyük özelliği fresklerin net olması ve tazeliğini korumasıdır. Göreme Açık Hava Müzesi'nin en önemli yapısı sayılan Karanlık Kilise, alanda kendisine ayrılan özel girişi sonuna kadar hak ediyor. Karanlık Kilise canlı freskleri sayesinde diğerlerinin arasından sıyrılıyor. Onu korumak sadece müze yetkililerinin değil, tüm insanlığın ortak sorumluluğudur."

TURİSTLER KİLİSENİN TARİHİ DOKUSUNA HAYRAN KALIYOR

Kiliseyi ziyaret eden yabancı turistlerden Martha Caruso da Kapadokya'ya gelmeden önce böyle bir yapının varlığından haberdar olmadığını belirtti.

İncelediği fresklerin etkileyici olduğunu dile getiren Caruso, "Karanlık Kilise'nin tarihi dokusunu çok beğendim. Fresklerdeki sahneler çok gerçekçi ve özel ayrıca o günden bugüne kadar çok iyi korunmuş. Bu tarihi yapı bende hayranlık uyandırdı." dedi.

Semon Sacco ise bölgedeki tarihi yapıların hepsinin birbirinden kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Fresklerin renkleri çok etkileyici ve figürler de çok güzel. İnsanların geçmişte yaşadığı yeri ve nasıl inşa edildiğini görmek beni etkiledi." ifadesini kullandı.