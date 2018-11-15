Comolli: Takımı yönetmesini istediğimiz kişi Koeman

Ankaragücü maçının bitiminde Cocu ile yollar ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin hangi teknik adamı görevi getireceği merakla bekleniyordu. Sarı-lacivertli yönetim, Erwin Koeman'la 'yola devam' kararı aldı.

Sportif Direktör Comolli, FB TV'ye yaptığı açıklamada, Koeman'la yola devam istediklerini söyledi. Hollandalı hoca ile görüştüklerini ifade eden Fransız futbol adamı, "Takımı onun yönetmesini istedik. Onun yaklaşımı da çok pozitifti. Devam etmesini istediğimiz kişi o" dedi.





