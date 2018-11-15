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Comolli: Takımı yönetmesini istediğimiz kişi Koeman

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.11.2018 14:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Erwin Koeman'la yola devam etmek istediklerini resmen açıkladı.

Comolli: Takımı yönetmesini istediğimiz kişi Koeman

Ankaragücü maçının bitiminde Cocu ile yollar ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin hangi teknik adamı görevi getireceği merakla bekleniyordu. Sarı-lacivertli yönetim, Erwin Koeman'la 'yola devam' kararı aldı.

Sportif Direktör Comolli, FB TV'ye yaptığı açıklamada, Koeman'la yola devam istediklerini söyledi. Hollandalı hoca ile görüştüklerini ifade eden Fransız futbol adamı, "Takımı onun yönetmesini istedik. Onun yaklaşımı da çok pozitifti. Devam etmesini istediğimiz kişi o" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Comolli Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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