Conan Unconquered sistem gereksinimleri belli oldu! Çıkış tarihi öne alındı

Oyunun çıkış tarihinin öne alındığı duyuruldu. Buna göre, yeni çıkış tarihi 29 Mayıs. Oyun sektöründe çıkış tarihi öne alınan oyunları pek görmüyoruz. Bu açıdan sevindik diyebiliriz.
Öte yandan Conan Unconquered'ın sistem gereksinimleri de belli oldu. Aşağıdan göz atabilirsiniz.
Minimum:
Windows 7 / 8 / 10 (64 bit)
8 GB RAM
Core i3 @3 Ghz
Intel HD Graphics 620 / 1 GB V-RAM'e sahip DX11 ekran kartı
10 GB disk alanı
Önerilen:
Windows 7 / 8 / 10 (64 bit)
8 GB RAM
Core i5 @3 Ghz
Nvidia Geforce GTX 970 / AMD RX580
10 GB disk alanı
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