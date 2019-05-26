Conan Unconquered sistem gereksinimleri belli oldu! Çıkış tarihi öne alındı

Oyunun çıkış tarihinin öne alındığı duyuruldu. Buna göre, yeni çıkış tarihi 29 Mayıs. Oyun sektöründe çıkış tarihi öne alınan oyunları pek görmüyoruz. Bu açıdan sevindik diyebiliriz.

Öte yandan Conan Unconquered'ın sistem gereksinimleri de belli oldu. Aşağıdan göz atabilirsiniz.

Minimum:

Windows 7 / 8 / 10 (64 bit)

8 GB RAM

Core i3 @3 Ghz

Intel HD Graphics 620 / 1 GB V-RAM'e sahip DX11 ekran kartı

10 GB disk alanı

Önerilen:

Windows 7 / 8 / 10 (64 bit)

8 GB RAM

Core i5 @3 Ghz

Nvidia Geforce GTX 970 / AMD RX580

10 GB disk alanı





