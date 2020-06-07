Conor McGregor, 3. kez emeklilik kararı aldı

İrlandalı UFC sporcusu Conor McGregor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Emekli olmaya karar verdiğini söyleyen McGregor, "İnanılmaz anılar için hepinize teşekkür ederim. Ne yolculuk ama. Buraya Las Vegas'ta dünya şampiyonu olduktan sonra annemle çekildiğim fotoğrafı koyuyorum. Her şey gönlünüzce olsun" diye konuştu.
İrlandalı UFC dövüşçü, 2016 ve 2019 yıllarında da emekli olduğunu açıklayıp tekrar dönmüştü. McGregor, son olarak 2019 yılında Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a karşı aldığı ağır mağlubiyetten sonra emeklilik kararı alıp sonra yine kariyerine devam etti. Conor McGrego, Ocak 2020'de yaptığı son dövüşünde ABD'li Donald Cerrone'ni 40 saniyede nakavt etmişti.
(İHA)
Nuri Şahin'in 15 yıllık rekorunu kırdı
Eşi ırkçı paylaşımda bulunan yıldız takımdan kovuldu!
Alex'den 2010/2011 sezonu paylaşımı
Emre attı, Dortmund 3 puana uzandı
G.Saray'da koronavirüs test sonuçları açıklandı
Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz kararı!
Fatih Terim'den flaş Caner ve Hasan Ali kararı!
Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer
F.Bahçeli eski yıldızın 17 yıllık evliliği sona erdi!
Corinthians Vagner Love'ı duyurdu
Hakemlerin test sonuçları negatif çıktı
N'Koudou'nun durumu pazartesi günü belli olacak
Juventus transferi bitirdi
Trabzonspor hedeflerini değiştirmeyecek
Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi!
Eski Playboy yıldızı kulüp satın aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum