Control Xbox One için 145 TL’den ön siparişe sunuldu!

Max Payne, Alan Wake ve Quantum Break oyunlarının yapımcısı olan Remedy Entertainment, Ağustos ayında karşımıza yeni oyunu Control ile çıkacak. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak olan Control, bugün Microsoft Store’da ön siparişe sunuldu.

Amerika’da 59.99 dolardan ön siparişe sunulan oyun Türkiye’de enterasan bir şekilde 145 TL’den ön siparişe açılmış durumda. Oyunu ön sipariş verirseniz; Control Crafting Resources Pack veControl Tactical Response Gear eklentilerine ücretsiz sahip oluyorsunuz.

Oyunda; New York’taki gizli bir ajans, dünya dışı bir tehdidin istilasına uğradıktan sonra, Control’ü yeniden ele geçirmek için mücadele eden yeni Yönetici siz oluyorsunuz. Enterasan mekaniklere sahip olan oyunun fiyatı bir yanlışlıktan dolayı 145 TL olduğu açıkça ortada.

Muhtemelen Xbox Türkiye ekibi bu olayın ortaya çıkmasının ardından fiyatı bir anda 400 TL bandına çekecektir. Bu fiyat artışı yaşanmadan oyunu ön sipariş ile satın alabilirsiniz.

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