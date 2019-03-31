Control Xbox One için 145 TL’den ön siparişe sunuldu!

Max Payne, Alan Wake ve Quantum Break oyunlarının yapımcısı olan Remedy Entertainment, Ağustos ayında karşımıza yeni oyunu Control ile çıkacak. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak olan Control, bugün Microsoft Store’da ön siparişe sunuldu.

Amerika’da 59.99 dolardan ön siparişe sunulan oyun Türkiye’de enterasan bir şekilde 145 TL’den ön siparişe açılmış durumda. Oyunu ön sipariş verirseniz; Control Crafting Resources Pack veControl Tactical Response Gear eklentilerine ücretsiz sahip oluyorsunuz.

GÜNCELLEME: Oyunun PC sürümünün satıldığı Epic Games Store’da, Control’ün Türkçe altyazı desteği ile geleceği ibaresi yer alıyor. Yüksek ihtimalle Control, tüm platformlarda Türkçe altyazı desteği ile gelecek.

Oyunda; New York’taki gizli bir ajans, dünya dışı bir tehdidin istilasına uğradıktan sonra, Control’ü yeniden ele geçirmek için mücadele eden yeni Yönetici siz oluyorsunuz. Enterasan mekaniklere sahip olan oyunun fiyatı bir yanlışlıktan dolayı 145 TL olduğu açıkça ortada.

Muhtemelen Xbox Türkiye ekibi bu olayın ortaya çıkmasının ardından fiyatı bir anda 400 TL bandına çekecektir. Bu fiyat artışı yaşanmadan oyunu buradan ön sipariş ile satın alabilirsiniz.

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