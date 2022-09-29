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Cooilo kimdir? Gangsta Paradise şarkısıyla ünlenen rap sanatçısı Cooilo neden öldü, kaç yaşındaydı?

29.09.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cooilo kimdir, neden öldü? sorusu bugün gündemde yer alıyor. ABD'li rap sanatçısı Cooilo gelen haberlere göre hayata gözlerini yumdu. Ünlü sanatçı Cooilo, 1995 yılında çıkardığı 'Gangster Paradise' adlı albümünde yer alan aynı adlı şarkısıyla dünyaya ününü duyurmuştu. Peki, Cooilo kimdir? Gangsta Paradise şarkısıyla ünlenen rap sanatçısı Cooilo neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte yanıtları...

Cooilo kimdir? Gangsta Paradise şarkısıyla ünlenen rap sanatçısı Cooilo neden öldü, kaç yaşındaydı?

Rap müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Cooilo 59 yaşında hayatını kaybetti. 90'lı yıllarda ilk çıkışını yapan ve sevilen şarkıcıdan gelen bu haber hayranlarını üzdü. Bu gelişmenin ardından Cooilo kimdir? Cooilo neden öldü? gibi sorular gündemde yer aldı. İşte Cooilo hakkında merak edilen soruların yanıtları...

COOİLO NEDEN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDAYDI?

1 Ağustos 1963 tarihinde doğan Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri Jarez Posey, şarkıcının bir arkadaşının evinde tuvalete gittiğini ve daha sonra yerde hareketsiz yatarken bulunduğunu bildirdi. Sanatçının tam olarak neden öldüğü açıklanmadı.

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COOİLO KİMDİR?

Coolio 1 Ağustos 1963 yılında dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Artis Leon Ivey'dir. Grammy ödüllü sanatçı Gangsta Paradise şarkısı ile 90'lı yıllara damga vurmuştur. Şarkı özellikle son dönemde yeniden hit hale gelmişti. Dünyaca ünlü müzik platformunda 1 milyar dinlemeyi yeni aştı.

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Rap sanatçı yaşında ele
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